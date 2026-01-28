La doctrina de expansión

Exclusivo Suscriptores

Abiertamente, Estados Unidos ha confirmado sus planes de reavivar la Doctrina Monroe hoy más que nunca.

¿Ponerle atención a esto es algo que deberíamos hacer?

Echando un vistazo a lo que ocurre fuera de nuestra tierra, es importante darnos cuenta de que lo que acontece en el ámbito político internacional puede traducirse como un fenómeno de bullying a gran escala.

Muchas veces creemos que porque estas situaciones no ocurren en nuestro suelo, en nuestro país, no merecen nuestra debida atención, pero, a mi consideración, esto que está ocurriendo necesita de nuestro tiempo y de nuestra vigilancia atenta.

Hace un tiempo, el gobierno estadounidense publicó su Plan de Seguridad 2025, en donde podemos leer lo que el gobierno planea para nuestro hemisferio.

Desde las primeras páginas podemos apreciar cómo esta nueva perspectiva política estadounidense utiliza un lenguaje ambiguo que, a simple vista, no se puede apreciar, pero en el fondo es bastante claro todo lo que se planea: todo es un mero acto de control total en la región, poniendo en primer lugar solo el beneficio del poderío estadounidense.

Dentro del documento podemos encontrar esta interesante sección. En el apartado titulado The Strategy, punto 1, Principles, encontramos este párrafo: La política exterior del presidente Trump… no se basa en una ideología política tradicional. Está motivada sobre todo por lo que funciona para Estados Unidos, o, en dos palabras, “Estados Unidos primero”.

Además, está este otro párrafo extraído de la Sección 3, llamada The Regions, apartado *A, Western Hemisphere: The Trump Corollary to the Monroe Doctrine, que lo dice todo: “Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías clave en toda la región. Negaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro hemisferio. Este ‘Corolario Trump’ a la Doctrina Monroe es una restauración sensata y contundente del poder y las prioridades estadounidenses, en consonancia con los intereses de seguridad estadounidenses”.

¿A dónde me dirijo con todo esto?

Incentivo al pensamiento crítico de la ciudadanía para poder contemplar el panorama actual. Es nuestro deber, dentro del hemisferio, poder tener una voz y ser capaces de proclamar nuestra identidad cultural e individual dentro de la región. El mundo se va a dividir de forma tripolar, en donde el poder y la gobernanza serán dados por Estados Unidos, Rusia y China.

¿Dentro de todo esto, nuestro pequeño país dónde podría quedar? ¿La sumisión sería el mejor de los planes en este caso? ¿Qué pasará el día que los intereses estadounidenses sean diferentes a los panameños y eso cree una enemistad?

Todas estas preguntas deben ser planteadas por la ciudadanía, ya que lo que está en juego para el futuro próximo es nuestra libertad individual. En esta época de abusos de poder, me pregunto si seremos verdaderos aliados con beneficios prósperos o solo una finca en donde se extraigan bienes para el beneficio del poder hegemónico.

El economista estadounidense Jeffrey Sachs, en su artículo titulado El imperio de arrogancia y vandalismo de Trump, publicado en 2025, dice: “La seguridad estadounidense no se fortalecerá actuando como un matón. Se debilitará estructural, moral y estratégicamente. Una gran potencia que atemoriza a sus aliados, coacciona a sus vecinos e ignora las normas internacionales, en última instancia, se aísla”.

Un aliado volátil e impredecible es muy peligroso. Es importante tener en cuenta su comportamiento actual para prever lo que pueda pasar. Y, para finalizar, es importante recordar a las personas que cuando el poder estadounidense dice América para los americanos, no nos incluye en eso. El continente americano no está implícito; solo hacen referencia a su país y a lo que puedan extraer de nosotros para su beneficio. En ese caso, ¿cuál sería nuestra realidad como panameños dentro de todo esto?

