La educación como fundamento de una nación

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hay preguntas que definen el destino de una sociedad. Una de ellas debería acompañar siempre el debate nacional: ¿qué clase de ciudadanos necesitamos formar para construir el país que queremos ser?

En Panamá hablamos constantemente de economía, empleo, seguridad, política, infraestructura y desarrollo. Son temas fundamentales porque afectan directamente nuestra vida cotidiana. Sin embargo, existe una pregunta anterior a todas ellas: ¿quiénes serán las personas encargadas de tomar decisiones, crear soluciones y sostener la sociedad del futuro?

Un país no avanza únicamente porque construye obras, aumenta su producción o mejora sus indicadores económicos. También avanza cuando forma ciudadanos capaces de utilizar esos logros con responsabilidad, conocimiento y sentido ético.

El progreso de una nación depende tanto de sus recursos como de la preparación de quienes los convierten en oportunidades.

Por eso, hablar de educación implica mucho más que modificar planes de estudio o incorporar nuevas tecnologías. La pregunta esencial no es solamente qué contenidos transmitimos, sino qué capacidades queremos desarrollar en nuestros estudiantes.

Una educación verdaderamente completa necesita ciencias, matemáticas, tecnología, historia, literatura, arte, formación técnica y muchas otras áreas del conocimiento. Cada disciplina aporta una forma distinta de comprender la realidad. Ninguna sustituye a otra; todas participan en la formación integral del ser humano.

Pero existe una dimensión que permite relacionar todos esos saberes: la capacidad de analizar, cuestionar y comprender.

Ahí encontramos el valor de la filosofía.

La filosofía no debe verse como un conocimiento distante o reservado para especialistas. Es una tradición intelectual que acompaña a la humanidad en su búsqueda por comprender la realidad, el conocimiento, la sociedad y el sentido de nuestras acciones.

Históricamente, muchas ciencias nacieron de preguntas filosóficas. Antes de que la física, la biología, la psicología y otras disciplinas desarrollaran sus propios métodos, existía una búsqueda común: comprender el mundo mediante la razón. Con el tiempo, cada ciencia adquirió autonomía, pero conservó una herencia fundamental: la necesidad de formular preguntas, construir argumentos y examinar sus conclusiones.

Toda ciencia comienza con una pregunta; todo avance humano comienza con la voluntad de comprender.

Por esta razón, fortalecer la filosofía dentro de la educación no significa desplazar otras materias. Significa reconocer su aporte como una herramienta que ayuda a interpretar, conectar y evaluar el conocimiento proveniente de diferentes áreas.

Junto a ella encontramos la lógica, una disciplina esencial para la formación intelectual. La lógica no determina qué debe pensar una persona; enseña a ordenar sus ideas, identificar contradicciones y distinguir entre una afirmación y un argumento bien construido.

En una sociedad donde todos tienen la posibilidad de expresar opiniones, aprender a argumentar se convierte en una necesidad ciudadana.

Una opinión refleja una postura personal. Un argumento, además, requiere razones que permitan sostener esa postura. Esta diferencia es fundamental para fortalecer el diálogo público y la convivencia democrática.

La libertad permite expresar ideas; la razón exige aprender a defenderlas.

Esto no significa que una sociedad deba buscar que todos piensen igual. Una democracia saludable necesita diversidad de perspectivas. Lo importante es que las diferencias puedan discutirse mediante argumentos, respeto y disposición al diálogo.

Respetar a quien piensa distinto no implica aceptar cualquier planteamiento sin análisis. La convivencia democrática protege la libertad de expresión, pero también promueve la responsabilidad intelectual.

Las personas merecen respeto; las ideas merecen ser examinadas.

Uno de los grandes aportes de la filosofía consiste en enseñarnos que nuestras propias convicciones pueden ser revisadas. La madurez intelectual no está en aferrarse a una idea por orgullo, sino en tener la capacidad de modificarla cuando aparecen mejores razones.

Una escuela verdaderamente transformadora debería formar estudiantes capaces de comprender problemas complejos, investigar, dialogar y proponer soluciones creativas.

La educación no puede reducirse a memorizar información. El conocimiento adquiere verdadero valor cuando una persona aprende a utilizarlo para interpretar su realidad y participar activamente en ella.

Educar no es llenar una mente de datos; es formar una persona capaz de darles sentido.

También debemos comprender que las transformaciones educativas requieren continuidad. Ningún sistema alcanza resultados profundos si cambia constantemente de rumbo. Formar generaciones exige planificación, estabilidad y una visión que supere los ciclos políticos.

Las sociedades que han fortalecido sus sistemas educativos entendieron que los frutos más importantes de la educación no siempre aparecen de inmediato, pero permanecen durante décadas.

La política puede cambiar con el tiempo; la educación deja huellas en generaciones enteras.

Panamá necesita profesionales preparados en todas las áreas del conocimiento: científicos, técnicos, docentes, emprendedores, artistas y especialistas capaces de aportar al desarrollo nacional. Pero también necesita ciudadanos responsables, conscientes de que el conocimiento debe estar acompañado de valores.

La inteligencia sin ética puede convertirse en una herramienta utilizada sin responsabilidad. Los valores sin reflexión pueden quedarse en buenas intenciones, sin capacidad para resolver problemas. Por eso, una sociedad equilibrada necesita conocimiento, criterio y conciencia.

No se trata de afirmar que la filosofía resolverá por sí sola todos los desafíos educativos. La educación es un fenómeno complejo que depende de múltiples factores: calidad docente, recursos, oportunidades, políticas públicas, entorno familiar y compromiso social.

Pero sí podemos afirmar que una educación que descuida la formación del razonamiento, el análisis y la capacidad de argumentar pierde una parte esencial de su propósito: preparar personas capaces de comprender y participar en el mundo que les corresponde transformar.

Un país no solo necesita personas preparadas para trabajar; necesita ciudadanos preparados para decidir.

Sueño con un Panamá donde la curiosidad sea valorada, donde una pregunta profunda sea recibida como una oportunidad de aprendizaje y donde los jóvenes puedan analizar los desafíos de su país con conocimiento, sensibilidad y criterio.

Porque el progreso verdadero no comienza únicamente cuando una nación posee más recursos. Comienza cuando cuenta con personas capaces de convertir esos recursos en bienestar colectivo.

Antes de cambiar un país, debemos preguntarnos qué tipo de ciudadanos queremos formar.

Y quizá esa sea la pregunta más importante de todas.

La autora es profesora de filosofía.