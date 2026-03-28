La educación emocional en las escuelas

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Durante décadas, la educación ha estado centrada en transmitir conocimientos académicos: matemáticas, ciencias, historia, lengua. Se ha construido sobre la idea de que formar a una persona es llenarla de información. Sin embargo, en ese proceso se ha dejado de lado un aspecto fundamental para la vida: la formación emocional.

En Panamá, como en muchos países, las escuelas enseñan a sumar y restar, a memorizar fechas y fórmulas, pero no enseñan a manejar la frustración, a reconocer la tristeza o a cultivar la empatía. Se educa la mente, pero no siempre se acompaña el desarrollo emocional. El resultado es una sociedad que puede responder exámenes, pero que muchas veces se desorienta al enfrentar conflictos humanos.

Los niños y jóvenes pasan gran parte de su vida en las aulas. Allí no solo deberían adquirir conocimientos, sino también aprender a convivir, a comunicarse y a entender lo que sienten. Sin embargo, el sistema educativo sigue atrapado en un modelo que privilegia la nota sobre la persona. El éxito se mide en calificaciones, no en la capacidad de escuchar, de trabajar en equipo o de resolver desacuerdos sin recurrir a la violencia.

Las consecuencias de esta ausencia no son abstractas; son visibles y cotidianas. En muchas escuelas panameñas, los conflictos entre estudiantes escalan rápidamente hacia la agresión verbal o física. La falta de espacios para expresar emociones genera ansiedad, desmotivación y, en algunos casos, una profunda sensación de desconexión. Los docentes, por su parte, muchas veces no cuentan con las herramientas necesarias para abordar estos temas y terminan concentrándose en mantener la disciplina, sin poder atender la raíz del problema.

Cuando la educación emocional no forma parte del proceso educativo, las aulas se vuelven espacios de tensión silenciosa. Y esos niños y jóvenes, que no han aprendido a comprender sus emociones, llegan a la adultez con dificultades para gestionar relaciones, tomar decisiones o enfrentar crisis personales.

Una generación que no aprende a manejar sus emociones es más vulnerable: a la manipulación, porque no reconoce lo que siente; a la violencia, porque no sabe canalizar la frustración; y a la incapacidad de construir comunidad, porque no ha desarrollado empatía.

La ausencia de educación emocional no es un problema aislado; se conecta con otros fenómenos sociales como el consumo desmedido, la dependencia tecnológica o incluso ciertas formas de endeudamiento emocional y económico. Cuando no sabemos gestionar lo que sentimos, buscamos salidas rápidas en lo externo.

Existen esfuerzos que intentan cambiar esta realidad. Algunos programas piloto en escuelas públicas han incorporado talleres de convivencia, dinámicas de comunicación y actividades artísticas orientadas a fortalecer la expresión emocional. Sin embargo, siguen siendo iniciativas aisladas, sin continuidad ni un respaldo institucional sólido. La educación emocional no puede depender de proyectos temporales o de la voluntad individual de algunos docentes; debe ser parte estructural del sistema educativo.

Hablar de educación emocional no significa simplemente añadir una asignatura más al horario escolar. Implica un cambio más profundo: enseñar a los estudiantes a reconocer lo que sienten, a ponerle nombre a sus emociones y a entender que la tristeza, la rabia o la frustración son parte natural de la vida. Implica brindar herramientas para manejar conflictos sin violencia, para escuchar al otro y para construir relaciones basadas en el respeto.

Pero también implica formar a los docentes: no se puede enseñar lo que no se practica. Un sistema educativo que aspire a incorporar la dimensión emocional debe acompañar a sus educadores, brindarles herramientas y reconocer que su rol va más allá de transmitir contenidos.

En el fondo, la educación emocional es una apuesta por el tipo de sociedad que queremos construir. Una sociedad que enseña a sus niños a comprender y gestionar sus emociones será más resiliente, más solidaria y más consciente. Una comunidad que valora la empatía y la comunicación tendrá más herramientas para enfrentar conflictos sin caer en la violencia.

La pregunta que queda abierta es sencilla, pero profunda: ¿queremos seguir formando generaciones que saben memorizar datos pero no saben manejar lo que sienten? ¿O estamos dispuestos a construir una educación que forme personas completas, capaces de pensar y también de comprenderse a sí mismas y a los demás?

La respuesta no solo definirá el futuro de la educación, sino también el rumbo de la sociedad que estamos construyendo.

El autor es escritor y consultor ambiental.