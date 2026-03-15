La educación para el futuro

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En medio del entusiasmo global por la inteligencia artificial, las universidades parecen haber aprendido la lección equivocada. Cada vez aparecen más carreras, diplomados y especializaciones dedicadas exclusivamente a la inteligencia artificial. La lógica parece simple. Si la tecnología dominará el futuro, entonces lo sensato sería formar profesionales cada vez más técnicos.

Sin embargo, la revolución de la inteligencia artificial está demostrando lo contrario. A medida que las máquinas se vuelven capaces de realizar tareas técnicas con mayor rapidez y precisión, el verdadero valor humano no está en repetir procedimientos, sino en interpretar información, hacer preguntas difíciles y tomar decisiones con criterio. En otras palabras, lo que el mundo necesita menos son técnicos especializados y más personas con buen juicio.

Durante décadas, las universidades han ido transformando la educación en algo cada vez más literal. Las carreras se diseñan como listas de habilidades útiles para el mercado laboral inmediato. Se privilegia aquello que puede medirse con rapidez y que promete resultados visibles en pocos años. Bajo esa lógica aparecen preguntas cada vez más estrechas. ¿Para qué estudiar literatura si uno no quiere ser escritor? ¿Para qué estudiar psicología si no se piensa ejercer como terapeuta? ¿Para qué aprender historia si no se planea una carrera política?Pero el conocimiento no funciona de esa manera. Los grandes escritores no aprenden solo técnicas de escritura. Se forman leyendo obras diversas, explorando ideas y comprendiendo cómo otros han pensado antes que ellos. Lo mismo ocurre con los innovadores, los científicos o los emprendedores. La creatividad surge del contacto con distintas disciplinas, no del encierro en una sola especialidad.

La educación que realmente forma criterio es aquella que conecta conocimientos. La que expone a los estudiantes a la complejidad del mundo, a los matices de las ideas y a los dilemas humanos que no tienen respuestas simples. Ese tipo de formación, tradicionalmente conocida como educación liberal, no busca entrenar para una tarea específica, sino desarrollar la capacidad de pensar.

Paradójicamente, la propia inteligencia artificial funciona de esa manera. Los modelos que hoy sorprenden al mundo no se entrenan con información limitada a una sola disciplina. Su potencia proviene precisamente de la amplitud de datos que procesan y de su capacidad para encontrar conexiones entre campos distintos. Un sistema que solo aprendiera dentro de una categoría estrecha sería poco útil.

Las políticas educativas modernas, sin embargo, tienden a valorar únicamente aquello que puede medirse de inmediato. Se pregunta cuánto gana un graduado cuatro años después de terminar la universidad o qué tan rápido consigue empleo. Son indicadores comprensibles, pero también limitados. Muchas de las habilidades más importantes tardan más tiempo en mostrar su verdadero valor.

La formación amplia puede no producir resultados espectaculares en el corto plazo, pero construye algo más duradero. La capacidad de analizar información, de escuchar a otros, de comunicar ideas con claridad y de enfrentar dilemas éticos no aparece de un día para otro. Son hábitos intelectuales que se desarrollan con el tiempo y que terminan siendo esenciales en cualquier profesión.

El uso inteligente de la inteligencia artificial dependerá precisamente de esas capacidades humanas. Los profesionales del futuro tendrán que interpretar datos generados por máquinas, cuestionar resultados y evaluar sus implicaciones. También deberán comunicarse, colaborar y tomar decisiones responsables en contextos complejos.

Curiosamente, esas cualidades no se pueden enseñar de forma directa. No existe una asignatura llamada Curiosidad 101 ni una carrera universitaria en discernimiento humano. Estas habilidades se forman al confrontar ideas, al leer textos que desafían nuestras creencias y al debatir con otras personas.

Por eso, el reto para las universidades no es multiplicar programas técnicos cada vez más especializados. El verdadero desafío es preservar una educación que forme ciudadanos capaces de pensar con independencia. Una educación que prepare a los estudiantes para un mundo cambiante, no solo para el primer empleo después de graduarse.

Es probable que muchas de las herramientas de inteligencia artificial actuales sean obsoletas dentro de algunas décadas. Lo que seguirá siendo indispensable será la capacidad humana de cuestionar, interpretar y decidir. La mejor educación para el futuro, aunque parezca paradójico, no es la que enseña únicamente tecnología, sino la que enseña a pensar.

El autor es médico sub especialista.