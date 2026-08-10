La educación sísmica, una deuda pendiente en América Latina

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Los recientes movimientos telúricos registrados en Venezuela, Colombia y Panamá han vuelto a encender una alerta que, más allá del impacto inmediato, debería conducirnos a una reflexión profunda: nuestra región sigue sin estar plenamente preparada, desde la educación, para enfrentar los temblores. La naturaleza no avisa, pero la formación sí puede anticiparse. Esa es la diferencia entre el caos y la resiliencia.

El caso de Venezuela es particularmente doloroso. A finales de junio de 2026, un doble terremoto de gran magnitud dejó miles de víctimas, superando los mil fallecidos y evidenciando graves fallas estructurales y de preparación ciudadana. Más allá de la tragedia humana, este evento puso en evidencia una debilidad histórica: la falta de una cultura sísmica sólida en amplios sectores de la población. Aunque los sismos no se pueden predecir, sus consecuencias sí pueden mitigarse con educación, prevención y protocolos claros.

Un nuevo sismo sacudió Colombia, con una magnitud significativa que se sintió incluso en países vecinos como Panamá. Este hecho confirma que vivimos en una zona altamente sísmica, producto de la interacción de placas tectónicas, lo que convierte a la región andina y centroamericana en un territorio de riesgo permanente. No se trata de eventos aislados, sino de una realidad geológica que exige preparación constante y políticas públicas sostenidas en el tiempo.

Sin embargo, el problema no es únicamente la ocurrencia de los sismos, sino la forma en que las sociedades reaccionan ante ellos. En muchos países, los simulacros son esporádicos, los contenidos educativos sobre gestión de riesgos son limitados y la población desconoce protocolos básicos, como evacuar de manera segura, identificar zonas de protección o preparar un kit de emergencia. La educación sísmica no puede ser vista como un tema secundario dentro de los sistemas educativos; debe ser un eje transversal que forme ciudadanos conscientes, informados y capaces de actuar.

Panamá, aunque históricamente menos afectado por terremotos devastadores que otros países de la región, no está exento de riesgos. El hecho de que el sismo en Colombia haya sido perceptible en el país debe servir como recordatorio de nuestra vulnerabilidad compartida. La prevención no puede depender de la frecuencia de los desastres, sino del nivel de preparación que decidamos construir como sociedad.

La educación para la gestión del riesgo debe comenzar en las escuelas, pero no debe terminar allí. Es fundamental involucrar a las comunidades, fortalecer la comunicación institucional y promover campañas permanentes que enseñen a la población cómo actuar antes, durante y después de un sismo. Asimismo, las autoridades deben garantizar que las edificaciones cumplan con normas antisísmicas y que existan planes de emergencia claros y accesibles para todos.

No basta con reaccionar después de la tragedia. La verdadera responsabilidad está en anticiparse. Cada simulacro realizado, cada niño que aprende a protegerse, cada familia que prepara su plan de emergencia representa una vida potencialmente salvada. La educación sísmica no es un lujo ni una opción; es una necesidad urgente en una región donde la tierra, en cualquier momento, puede volver a temblar.

América Latina tiene la oportunidad de aprender de sus propias experiencias. Los eventos recientes deben ser un punto de inflexión para replantear nuestras estrategias de prevención y fortalecer la cultura de riesgo. La educación es la herramienta más poderosa que tenemos para transformar la vulnerabilidad en resiliencia. Ignorar esta realidad sería, en sí mismo, el mayor de los errores.

El autor es educador y promotor social.