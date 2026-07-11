La elección de Shirley Castañedas acelera la debacle de los partidos tradicionales

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Algunos interpretan el triunfo de los partidos tradicionales frente a los independientes en la Asamblea Nacional como una victoria contundente, pero podría ser solo un triunfo coyuntural del clásico matraqueo o “amarre de votos” a cambio de favores.

El apoyo que brindó el PRD a Shirley Castañedas lo descalifica aún más como partido opositor, ya que es evidente que hubo una componenda con el Ejecutivo para garantizar la protección de algunas de sus figuras en cargos públicos que quizá estaban bajo la lupa de la Contraloría por malos manejos de fondos públicos.

Hay figuras en la Asamblea que llevan décadas viviendo a costa del Estado y cuyo único papel es maniobrar a partir del voto clientelista.

Los 38 años de Benicio Robinson, que tanto celebró Tito Afú, son un recordatorio de que existen circuitos electorales que responden a los favores y regalos en época de elecciones y no al “relevo generacional” que tanto promulgó Omar Torrijos Herrera. Sencillamente, el PRD ha sido secuestrado por un círculo de privilegiados, como el mismo Martín Torrijos ha denunciado.

La abstención del panameñismo es otra jugada vergonzosa, también típica del matraqueo y el “juega vivo”, que persigue no “quemarse” ante el electorado, pero también garantizar el triunfo de Shirley para recibir favores, muy probablemente, del Ejecutivo, que ya es evidente que tiene el control del Órgano Legislativo.

El voto a favor de Shirley Castañedas no es el voto de la sociedad en general, sino el voto de una línea política que no responde al electorado y a la que, más temprano que tarde, este le pasará factura.

Algunos diputados, como Benicio Robinson, se han dado a la tarea de atacar al movimiento Vamos, lo que refleja, en el fondo, el temor de que el movimiento independiente desplace paulatinamente a los partidos políticos, que es lo más seguro que ocurrirá.

No cabe la menor duda de que la figura de José Raúl Mulino no goza de la simpatía de un amplio espectro de la población. Sin embargo, los únicos que le han hecho oposición dentro de la Asamblea de Diputados son los independientes, que garantizan con ello su continuidad y vigencia.

El país vive una aguda crisis económica en muchos aspectos y, a solo dos años de terminar su mandato, Mulino promete bonanza económica. La verdad es que este anuncio parece más una cuña publicitaria del Ejecutivo alejada de la realidad que vivimos.

¿Será que la elección de Shirley Castañedas es una jugada para el proyecto de amnistía que busca el retorno de Ricardo Martinelli? De acuerdo con el diputado Jairo Bolota Salazar, Martinelli manda en RM, pero no en la Asamblea, puesto que muchos diputados que pertenecen a Cambio Democrático y Realizando Metas tienen una agenda personal y no están plegados a los intereses de Martinelli.

El resentimiento expresado por algunos “saltamontes de Vamos” en su discurso previo al voto refleja personalismo e infantilismo. No han sabido utilizar el discernimiento para comprender que el voto que la sociedad depositó en ellos estuvo influido por el paraguas de Vamos, movimiento cuya influencia algunos se niegan a reconocer en la Asamblea.

Acentuar el rol de oposición de Vamos en la Asamblea garantizará su crecimiento como alternativa política y descalificará aún más a los partidos tradicionales, que solo miran las elecciones como una forma de llegar al poder y servirse de él a espaldas del pueblo.

El autor es sociólogo y docente.