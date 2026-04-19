La empresa privada y municipios, una relación necesaria: cuando el desarrollo se construye en alianza

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En muchas comunidades, el progreso no llega con grandes anuncios ni discursos grandilocuentes. Llega, más bien, en forma de una beca inesperada, de un taller cultural en un barrio olvidado, de una biblioteca que abre sus puertas donde antes solo había silencio. Y detrás de esas pequeñas grandes transformaciones, cada vez con más frecuencia, hay un esfuerzo compartido: el de los gobiernos locales y la empresa privada trabajando como aliados naturales.

La responsabilidad social empresarial (RSE) ha dejado de ser un concepto decorativo para convertirse en una herramienta real de impacto. Hoy, muchas empresas comprenden que su éxito no puede medirse únicamente en balances financieros, sino también en la huella que dejan en las comunidades donde operan. Y es allí donde los municipios encuentran un socio clave.

Los gobiernos locales, especialmente en contextos donde los recursos provenientes de la descentralización son limitados o insuficientes, enfrentan el enorme reto de atender necesidades urgentes: educación, cultura, formación ciudadana y recuperación de espacios públicos. La demanda es constante, pero el presupuesto no siempre acompaña. Es en ese vacío donde la empresa privada puede —y debe— asumir un rol más activo.

No se trata de sustituir al Estado, sino de complementarlo. De entender que el desarrollo sostenible requiere corresponsabilidad. Cuando una empresa invierte en programas educativos, en actividades culturales o en proyectos comunitarios, no solo mejora su imagen: fortalece el tejido social que también sostiene su propia operación.

Particular relevancia tienen las empresas concesionarias, que por mandato de la Ley 262 del 23 de diciembre de 2021 tienen obligaciones claras en materia de aporte social. Esta normativa no debe verse como una carga, sino como una oportunidad de construir valor compartido. Los municipios, por su parte, tienen el desafío de mirar hacia estas alianzas con estrategia, transparencia y visión de largo plazo.

Pero, más allá de la ley y los números, hay una dimensión profundamente humana en esta relación. Cuando un niño accede a un programa educativo financiado por una empresa en coordinación con su municipio, lo que ocurre es mucho más que una ejecución presupuestaria: es una puerta que se abre, una posibilidad que antes no existía.

Las comunidades no necesitan soluciones aisladas; necesitan redes. Necesitan que quienes tienen capacidad de incidir —sector público y privado— se reconozcan como corresponsables del bienestar colectivo. Porque, al final, el desarrollo no es una tarea de unos pocos, sino una construcción conjunta.

Voltear la mirada hacia la empresa privada no es un acto de resignación por falta de recursos; es, en realidad, un acto de inteligencia institucional. Es entender que las alianzas bien construidas multiplican el impacto y que, cuando se trabaja en conjunto, los resultados trascienden.

En tiempos donde las brechas sociales siguen siendo evidentes, apostar por estas sinergias no es solo conveniente: es urgente. Porque, cuando el desarrollo se construye en alianza, deja de ser una promesa lejana y comienza a sentirse, de verdad, en la vida cotidiana de la gente.

La autora es abogada.