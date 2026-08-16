La evidencia sobre la vacunación contra la covid-19 seis años después de la pandemia

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Seis años después del inicio de la pandemia, la covid-19 ya no ocupa todos los titulares, pero sigue formando parte de nuestra realidad. El virus ha cambiado, la mayoría de las personas ya ha estado expuesta a él, ha sido vacunada o ambas cosas, y las vacunas han sido actualizadas varias veces para adaptarse a las nuevas variantes. Sin embargo, la enfermedad sigue teniendo consecuencias importantes.

De acuerdo con los datos del Minsa, en Panamá se registraron 43 fallecimientos por covid-19 en 2025 y ya se han registrado 5 en lo que va de 2026; durante 2025 hubo 682 personas hospitalizadas por covid-19 y, en lo que va de 2026, ya son 426. En este contexto pospandémico, cabe repasar la evidencia que responde a la siguiente pregunta: ¿siguen siendo útiles los refuerzos de las vacunas?

Según todos los estudios recientes, la respuesta es sí. La evidencia acumulada, recabada con diferentes enfoques metodológicos, muestra de manera consistente que las vacunas actualizadas continúan reduciendo el riesgo de hospitalización, complicaciones cardiovasculares graves y muerte.

Es importante entender que los beneficios actuales no son tan evidentes como los observados durante los primeros años de la pandemia porque hoy casi toda la población ya tiene algún grado de inmunidad. Aun así, la evidencia científica converge en que las personas vacunadas siguen teniendo una protección adicional, especialmente frente a las consecuencias más graves de la enfermedad.

Uno de los hallazgos más relevantes es que la covid-19 no es solamente una infección respiratoria. Numerosas investigaciones han demostrado que también puede afectar al corazón, aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos y favorecer eventos cardiovasculares graves. Los estudios más recientes sugieren que las vacunas ayudan a reducir esos riesgos. En otras palabras, vacunarse no solo disminuye la probabilidad de terminar en el hospital por una neumonía causada por el virus, sino también la posibilidad de sufrir otras complicaciones importantes.

La covid prolongada sigue siendo un problema para millones de personas. Muchas continúan sufriendo fatiga, dificultades cognitivas, problemas respiratorios y otras secuelas meses después de la infección. Aunque todavía queda mucho por investigar, diversos estudios sugieren que la vacunación puede reducir la probabilidad de desarrollar estas consecuencias a largo plazo.

Por supuesto, ninguna intervención médica está completamente libre de riesgos. Existen efectos adversos poco frecuentes asociados con las vacunas, incluidos ciertos problemas cardíacos observados principalmente en hombres jóvenes. Sin embargo, la evidencia disponible indica que esos riesgos son raros y que, en términos generales, los beneficios cardiovasculares de la vacunación contra la covid-19 superan ampliamente los posibles riesgos que se han identificado.

Otro fenómeno especialmente preocupante es la politización de la vacunación. Como una de las expresiones más visibles de esto, a inicios de agosto, el Dr. Anthony Fauci se encontró nuevamente frente al Congreso de Estados Unidos, esta vez para responder a los cuestionamientos de senadores del Partido Republicano. Fauci, quien durante décadas fue una de las principales figuras de la salud pública estadounidense y desempeñó un papel central durante la pandemia, se ha convertido en un blanco de investigaciones, acusaciones y ataques impulsados por sectores políticos que buscan reescribir la historia de la respuesta a la covid-19.

Más allá de las legítimas diferencias sobre decisiones concretas tomadas durante la crisis, está claro que perseguir políticamente a Fauci para buscar un culpable de la respuesta a la pandemia de la covid-19 no nos prepara para la siguiente pandemia. La experiencia también nos recuerda lo fácil que resulta juzgar decisiones pasadas con el beneficio de la retrospectiva, cuando ya conocemos resultados que eran inciertos en su momento.

Esta politización de la vacunación también tiene consecuencias concretas. La reciente decisión de la administración Trump de reducir las vacunas recomendadas para los niños y promover la separación de la vacuna triple viral (sarampión, paperas y rubéola) carece de respaldo en la evidencia disponible. La Academia Americana de Pediatría y los CDC recomiendan completar el esquema de vacunación en los momentos establecidos, y no existe evidencia científica que vincule la vacuna triple viral con el autismo. Retrasar o saltarse las dosis recomendadas deja a los niños desprotegidos durante períodos en los que son particularmente vulnerables a enfermedades prevenibles. Modificar estos esquemas sin una justificación científica sólida no solo puede reducir las tasas de vacunación, sino también favorece el resurgimiento de enfermedades que hoy podemos prevenir.

A medida que la pandemia queda atrás y la covid-19 pasa a convivir con otras enfermedades infecciosas, el desafío será comunicar mejor la evidencia y ayudar a la población a tomar decisiones informadas. La ciencia no elimina todas las incertidumbres, pero proporciona la mejor herramienta disponible para evaluar riesgos y beneficios. Vacunarse contra la covid-19 continúa siendo, para la inmensa mayoría de las personas, una decisión que aporta más beneficios que riesgos.

Conviene recordar que una discusión pública basada en evidencia beneficia a toda la sociedad. Solo cuando el debate vuelve a los datos es posible adoptar decisiones mejor informadas en favor de la salud individual y colectiva.

La autora es directora ejecutiva de Cevaxin e integrante de la Fundación Ciencia en Panamá.