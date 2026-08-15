La experiencia del cliente también está en el estado de resultados

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Una empresa puede cerrar una venta y, aun así, no haber ganado un cliente. La verdadera prueba comienza después de la compra: cuando la persona necesita una respuesta, utiliza un canal, enfrenta un proceso o decide si vuelve.

Durante años hemos hablado de la experiencia como si fuera responsabilidad exclusiva de un área de servicio. Esa mirada se queda corta: la experiencia del cliente es una decisión estratégica que atraviesa procesos, tecnología, personas y cultura, y cuyos efectos terminan reflejándose en el negocio.

Las organizaciones destinan enormes recursos a atraer nuevos clientes: publicidad, tecnología, equipos comerciales, promociones, canales digitales y posicionamiento. Sin embargo, hay una pregunta que debería ocupar un lugar mucho más importante en las juntas directivas: ¿qué estamos haciendo para que ese cliente quiera volver?

Conseguir la primera compra es importante. Lograr la segunda dice mucho más sobre una organización. Una estrategia comercial puede impulsar una venta y una promoción puede acelerar la decisión, pero ninguna garantiza fidelidad. La recompra aparece cuando existe coherencia entre la promesa que hacemos y la experiencia que realmente entregamos.

El costo silencioso de una mala experiencia

Muchas empresas conocen cuánto invierten para captar un cliente, pero no siempre calculan con el mismo rigor cuánto les cuesta perderlo. Una respuesta que nunca llegó, un proceso innecesariamente complejo, una plataforma difícil de usar, una promesa incumplida o un colaborador sin autonomía para resolver pueden parecer fallas operativas menores. Cuando se repiten, dejan de ser fallas operativas y se convierten en problemas comerciales.

El cliente deja de comprar, busca otra alternativa y comparte su experiencia. La organización pierde la posibilidad de nuevas compras, deteriora su reputación y debe volver a invertir para reemplazar a quien ya había conquistado.

Por eso, hablar de experiencia del cliente no es hablar solo de satisfacción. Es hablar de permanencia, recompra, recomendación, reputación y crecimiento. Es hablar, también, del estado de resultados.

El NPS no comienza en una encuesta

Hoy muchas organizaciones fijan metas de Net Promoter Score —NPS—, el indicador que mide la disposición de un cliente a recomendar una empresa. Medir es indispensable, pero no podemos confundir el indicador con la estrategia.

El NPS no mejora por hacer más encuestas. Mejora cuando la organización identifica las fricciones y transforma la experiencia que las produce.

Un cliente se convierte en promotor cuando encuentra valor, confianza, consistencia y capacidad de respuesta. Y detrás de un detractor no siempre hay una persona que atendió mal. Puede haber una política difícil de entender, un canal que no resuelve o un proceso diseñado primero para la comodidad interna de la organización y solo después para el cliente.

El NPS se mide en una encuesta, pero se construye en cada interacción.

La experiencia se lidera

La experiencia no pertenece únicamente a las áreas de servicio al cliente, mercadeo o ventas. Se lidera desde la alta dirección, porque allí se toman las decisiones sobre presupuestos, procesos, tecnología, tiempos, indicadores, personas y niveles de autonomía.

El área de servicio no puede compensar indefinidamente un proceso mal diseñado. Tampoco una buena actitud puede corregir una plataforma que dificulta una operación sencilla o una política que impide resolver.

Hoy podemos incorporar inteligencia artificial, automatización, CRM y analítica para conocer mejor a nuestros clientes y anticipar sus necesidades. Pero la tecnología solo crea valor cuando reduce el esfuerzo, agiliza las respuestas y facilita la relación. Si traslada al cliente la complejidad interna de la empresa, se convierte en una nueva barrera.

Existe, además, un componente que ninguna plataforma puede reemplazar: la cultura. Es difícil construir clientes comprometidos con colaboradores que no comprenden el propósito de la organización, no cuentan con información suficiente o carecen de autonomía para resolver.

Una ventaja competitiva para Panamá

Para Panamá, este asunto es particularmente relevante. En una economía estrechamente vinculada con los servicios, la banca, el comercio, la logística y el turismo, cada interacción influye en la confianza y en la decisión de volver. La experiencia puede convertirse, por tanto, en una ventaja competitiva real.

Los competidores pueden replicar una promoción, ajustar un precio o incorporar una herramienta tecnológica. Es mucho más difícil copiar una cultura capaz de cumplir de manera consistente lo que promete.

Tenemos que dejar de ver la experiencia como un gasto asociado al servicio y empezar a gestionarla como una inversión que genera valor. Una buena experiencia fortalece la confianza; la confianza facilita la recompra; la recompra construye fidelidad; y la fidelidad puede convertir a un cliente en promotor. Ese círculo tiene consecuencias financieras.

Esto exige que las organizaciones evalúen de manera permanente la experiencia que ofrecen, identifiquen las fricciones que afectan a sus clientes y conviertan los hallazgos en decisiones concretas. La experiencia no puede tratarse como una iniciativa temporal ni como una campaña aislada: debe formar parte de la gestión cotidiana y de la conversación estratégica de la organización.

Por eso, junto con las preguntas tradicionales sobre ventas, rentabilidad y crecimiento, las juntas directivas deberían incorporar otra: ¿qué experiencia estamos dejando en las personas que hacen negocios con nosotros?

Conseguir un cliente puede ser producto de una buena estrategia comercial. Conseguir que vuelva, permanezca y nos recomiende demuestra que la organización fue capaz de cumplir su promesa.

La autora es gerente de Inarte Panamá.