La experiencia no envejece: el talento que Panamá desperdicia

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

En Estados Unidos existen organizaciones que se dedican a la asesoría empresarial voluntaria, algunas con más de 10,000 mentores voluntarios, muchos de ellos expresidentes de empresas, gerentes, banqueros experimentados, ingenieros, contadores, abogados y otros profesionales retirados. El recurso humano retirado es altamente valorado en el sector de servicios profesionales, como consultorías, educación, recursos humanos y emprendimientos minoristas especializados, entre otros.

Entre los servicios que ofrecen están la asesoría gratuita para la elaboración de planes de negocio, asesoría financiera, mercadeo, exportaciones, sucesión empresarial, capacitación y seminarios en diversas disciplinas.

Las empresas aprovechan su conocimiento experto, su ética laboral y sus habilidades para la solución de problemas en roles estratégicos, de mentoría o de atención al cliente de alta calidad.

Entre los sectores que más aprovechan estas asesorías destacan la banca, las finanzas y los seguros. Grandes corporaciones contratan a exdirectivos y expertos en cumplimiento, consultoría de procesos o manejo de temas fiscales.

Las empresas dedicadas a los servicios de salud buscan profesionales con experiencia para la gestión de casos, el cumplimiento normativo y la asesoría médica a distancia. Las cadenas dedicadas al hogar y las ferreterías valoran enormemente a los jubilados por el asesoramiento práctico que pueden brindar a sus clientes.

Las corporaciones dedicadas a la tecnología también contratan a jubilados por sus sólidas habilidades de comunicación y solución de problemas, ideales para tratar con los clientes.

El área de la educación no se queda atrás. Es uno de los sectores que buscan la experiencia de exprofesores, a quienes recurren para tutorías privadas en línea, seminarios o labores como maestros sustitutos. Su destreza docente resulta invaluable para el manejo de grupos y la enseñanza de conceptos avanzados o idiomas.

Los jubilados resultan una excelente guía para nuevos emprendedores. Muchos retirados ofrecen su experiencia en recursos humanos, finanzas, marketing o gestión de proyectos a pequeñas empresas como propietarios de sus propios negocios de asesoría.

Repasemos los resultados de algunos profesionales experimentados, como Lee Iacocca, quien ya había desarrollado una brillante carrera en Ford Motor Company. Muchos pensaban que su etapa profesional había terminado tras ser despedido debido a diferencias de personalidad y luchas internas con el presidente de la compañía, Henry Ford II.

Iacocca fue llamado para dirigir Chrysler, que se encontraba al borde de la quiebra, y, gracias a su pericia, logró obtener garantías federales para evitarla, reestructurar completamente la empresa, reducir costos sin destruir la organización y lanzar nuevos modelos que devolvieron la rentabilidad a la compañía.

En pocos años, Chrysler pasó de estar prácticamente quebrada a convertirse nuevamente en una empresa rentable. Este caso es estudiado hoy en muchas escuelas de negocios como uno de los mayores rescates corporativos del siglo XX.

Otro ejemplo es el de Howard Schultz, quien había dejado la dirección ejecutiva de Starbucks tras cumplir una transición planificada hacia su retiro.

Cuando la empresa enfrentaba una fuerte caída en las ventas, pérdida de identidad y dificultades financieras, Schultz fue llamado nuevamente para asumir el liderazgo.

A pesar de encontrarse en una etapa de su vida en la que muchos ejecutivos ya permanecen retirados, tomó decisiones difíciles: cerró cientos de tiendas poco rentables, modernizó la operación, recuperó la cultura de la empresa e impulsó la innovación tecnológica. Su regreso permitió recuperar el crecimiento y aumentar significativamente el valor de la compañía en los años siguientes.

Las corporaciones entienden que la experiencia no tiene fecha de vencimiento. Cuando empresas multimillonarias enfrentan una crisis, con frecuencia no buscan al ejecutivo más joven, sino al más experimentado. La razón es sencilla: la experiencia acumulada durante décadas permite tomar decisiones acertadas bajo presión, evitar errores ya conocidos y transmitir conocimientos a las nuevas generaciones. Panamá debería aprender esa lección.

En lugar de descartar a nuestros profesionales por su edad, deberíamos aprovecharlos como mentores, asesores y formadores del relevo generacional. Un país que jubila el conocimiento antes de tiempo renuncia voluntariamente a uno de sus activos más valiosos.

Reflexión final

Mientras las economías más desarrolladas convierten la experiencia de sus jubilados en un activo para fortalecer empresas, universidades y gobiernos, Panamá parece empeñado en hacer exactamente lo contrario. Con demasiada frecuencia se reemplaza a profesionales con décadas de conocimiento por personas sin la preparación ni la experiencia necesarias para asumir responsabilidades complejas. El resultado es predecible: pérdida de memoria institucional, retraso en los trámites, improvisación en la gestión pública y un alto costo para el desarrollo nacional.

Un país inteligente no enfrenta a la juventud con la experiencia; las integra. Los jóvenes aportan innovación, energía y nuevas perspectivas; los profesionales de mayor trayectoria ofrecen criterio, visión estratégica y lecciones aprendidas que ningún libro ni curso pueden enseñar. Despreciar ese capital humano es desperdiciar una inversión que tomó toda una vida construir.

Si aspiramos a un Estado más eficiente y a universidades de mayor calidad, debemos dejar de medir el valor de una persona por su edad y comenzar a medirlo por lo que sabe, por lo que ha demostrado y por lo que aún puede aportar. Las naciones que respetan la experiencia construyen sobre ella; las que la desechan están condenadas a repetir los mismos errores una y otra vez.

El autor es auditor forense y exviceministro de la Presidencia.