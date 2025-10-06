Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El debate sobre el cambio climático ha sido uno de los temas más polarizantes de nuestra era. Inspirado en Futuro fósil, de Alex Epstein, este artículo explora una perspectiva menos popular pero crucial: la falacia del cambio climático.

¿Y qué es una falacia? Según el diccionario de la Real Academia Española, una falacia es un engaño, fraude o mentira. También se le conoce como una media verdad, media mentira.

Epstein argumenta que la percepción convencional del cambio climático es, a menudo, exagerada y sesgada, lo que nos lleva a tomar decisiones precipitadas que pueden resultar más perjudiciales que beneficiosas.

En un enfoque que comparto plenamente, Alex Epstein sostiene que los combustibles fósiles han sido fundamentales para el progreso humano. Desde la Revolución industrial, el uso de carbón, petróleo y gas natural ha impulsado mejoras sin precedentes en calidad de vida, salud y bienestar económico. Sin embargo, a menudo se pasa por alto cómo estos beneficios superan los potenciales riesgos del cambio climático.

Gracias a los combustibles fósiles, hemos podido desarrollar tecnologías que protegen al ser humano de fenómenos climáticos extremos, como calefacción y aire acondicionado, infraestructuras más resistentes y sistemas de alerta temprana.

El petróleo revolucionó el transporte, haciendo posible el desarrollo de automóviles, aviones y barcos a motor, y facilitando el comercio global y el intercambio cultural. Conectó al mundo de maneras que en otra época eran inimaginables.

Los combustibles fósiles fueron la columna vertebral de la industrialización, pero, lastimosamente, tenemos una tendencia a sobredimensionar los modelos climáticos, generando miedo y pánico que no siempre están respaldados por datos empíricos sólidos. Esta exageración puede llevar a políticas que restrinjan el acceso a fuentes de energía asequibles y fiables. En algunos casos, hay intereses económicos muy fuertes respaldando esta falacia.

La realidad es que el clima lleva millones de años experimentando cambios. Y, considerando las garrafales fallas en proyecciones realizadas por “expertos” en los últimos sesenta años, puede que estemos sobrestimando nuestra propia capacidad de entender plenamente una actividad que nos acompaña desde el principio de los tiempos.

Aunque las energías renovables son una parte importante del mix energético futuro, su capacidad actual para reemplazar completamente a los combustibles fósiles es altamente limitada. Esto se debe a su intermitencia y a los altos costos de almacenamiento de energía.Incluso me cuestiono, de manera muy personal: ¿quién ha determinado que los combustibles fósiles no son renovables, si las reservas confirmadas son elevadas, además del hecho de que seguramente existen múltiples por descubrir?

Por más que las palabras de muchas personas e incluso de numerosas empresas del sector energético busquen promover energías renovables y ganarse la etiqueta “verde” que, desde su perspectiva, les dé un espacio en el corazón del consumidor, la demanda de energía basada en combustibles fósiles continúa incrementando año tras año. Espero que muchas de estas empresas empiecen a defender con orgullo el hecho de que comercializan productos cuyos beneficios superan ampliamente los costos y potencian el capital humano.

Cuestionemos las fuentes de información sobre cambio climático y busquemos datos desde múltiples perspectivas. Promovamos discusiones que consideren tanto los beneficios como los costos de los combustibles fósiles.

Te invito a reflexionar: ¿crees que deberíamos reevaluar nuestras prioridades en el debate climático? Yo sí.

El autor empresario del sector energía.