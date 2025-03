La falaz injerencia china en el Canal

Escuchar audio noticia

Cinco puertos principales sobresalen en las riberas del Canal de Panamá. Se trata de terminales operadas por empresas multinacionales de cinco países: Hong Kong – China Popular (dos puertos), Taiwán, Singapur y Estados Unidos. Pero tratemos de referirnos a cada uno de ellos, haciendo la salvedad de que los datos numéricos y técnicos de esta información los he sacado de la dirección swissinfo.ch, publicación de Giovanna Ferullo M. del 25 de enero de 2025.

1.- Puerto de Manzanillo (MIT), costa Atlántica

Es operado por la estadounidense SSA Marine. Siendo el de mayor movimiento de contenedores del país en 2024, con más de 2.7 millones de TEU (contenedor estándar de 20 pies), según datos preliminares de la Oficina de Planificación de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Cuenta con 6 muelles para operaciones de contenedores equipados con 21 grúas pórticas post-panamax y super post-panamax, y otros dos muelles para operaciones Ro-Ro (movimiento de vehículos y remolques). Maneja más de 250 ubicaciones en los cinco continentes, entre ellos, en Centroamérica, el MIT en Panamá y los puertos de Caldera, Coyol y Limón en Costa Rica.

2.- Puerto de Balboa, Pacífico

Es operado por la Panama Ports Company (PPC), que pertenece desde 2015 a CK Hutchison Holdings, basada en Hong Kong. Es el segundo puerto con mayor movimiento de contenedores en Panamá, con más de 2.3 millones de TEU en 2024. Cuenta con 6 muelles para operaciones de contenedores equipados con 21 grúas pórticas post-panamax y super post-panamax, y otros dos muelles para operaciones Ro-Ro (movimiento de vehículos y remolques).

3.- Puerto de Colón, Atlántico

Colon Container Terminal (CCT) es parte del Grupo Evergreen de Taiwán. En 2024 movió más de 1.5 millones de TEU, ubicándose en el tercer lugar del ranking local. Cuenta con cuatro muelles de contenedores, 13 grúas pórticas y otros equipos de patio que le otorgan una capacidad de manejo de 2.4 millones al año.

4.- Puerto de Rodman (Pacífico)

Lo opera PSA Panama International Terminal, que forma parte del Grupo PSA International con sede en Singapur. Es el cuarto con mayor movimiento de contenedores del país, con más de 1.3 millones de TEU en 2024. Cuenta en su primera fase, con un muelle de 330 metros de largo equipado con 3 grúas pospanamax, y en una segunda fase con 2 muelles con longitud de 400 metros cada uno, 12 grúas montadas sobre rieles y 8 grúas pórticas adicionales. En total cuenta con capacidad para manejar 2.5 millones de TEU al año.

5.- Puerto de Cristóbal (Atlántico)

Es operado por la filial de CK Hutchison Holdings (Hong Kong). Es el quinto de mayor movimiento de contenedores con 1.3 millones de TEU en 2024. Cuenta con 3 muelles para contenedores y 12 hectáreas dedicadas al manejo y almacenamiento de contenedores respectivamente, y 13 grúas pórticas. Tiene capacidad para manejar 2 millones de TEU al año.

Pero resulta que, cruzando el Canal de Panamá hacia el Atlántico, pasando el tercer puente en Colón a la derecha y en plena ribera del Canal de Panamá, se encuentra la más grande inversión estadounidense en la República de Panamá. No es un puerto, sino que se trata de AES Colón, a saber, la primera planta de generación de energía a base de gas natural de 381 MW y la primera terminal de recepción de gas natural licuado (GNL) en Panamá y Centroamérica. Por esas circunstancias del destino, en medio de las bravuconadas amenazantes de Donald Trump contra la República de Panamá, resulta que el Puerto de Cristóbal, operado, según él, por el Partido Comunista chino (junto con el de Balboa), está ubicado en el medio de la empresa AES Colón y del Puerto de Manzanillo, ambos operados por multinacionales de los Estados Unidos.

Recientemente diría Mauricio Claver-Carone, ficha de Trump en asuntos de América Latina, que “una red corrupta se ha apropiado de todos los bienes alrededor del Canal de Panamá”; y que les preocupa el incremento de la influencia china, no solamente en los puertos de Cristóbal y Balboa, sino en “otros puertos”. Pero no aporta una sola prueba de lo que dice. Para poder activar, por ejemplo, la Reserva de Concini e intervenir y ocupar Panamá de ser el caso, el Canal debe estar cerrado o su funcionamiento interferido, condiciones que hoy no existen. Y si pretenden ejercer el Entendimiento 2 del Tratado de Neutralidad y tomar acción unilateral para defender el Canal contra cualquier amenaza, deben hacerlo para “asegurar que el Canal (permanezca) abierto, seguro y accesible …”, según la Enmienda 1. Y hoy el Canal de Panamá, como siempre ha sido y será, está abierto, seguro y accesible, permitiendo que las naves de todas las naciones lo crucen en términos de entera igualdad, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. La verdad, la razón y el derecho están con Panamá ayer, hoy, mañana y siempre. Y el gobierno panameño lo que debe hacer es ajustar el argumento para fortalecer el mensaje, al citar y transmitir las normas del Tratado de Neutralidad que desdicen la falacia, la mentira y la fuerza bruta del bravucón, su imperio y delirios de grandeza.

Finalmente, la reciente transacción comercial entre CK Hutchison Holding LTD y un consorcio liderado por BlackRock Inc., en el tema de los puertos, consolida la careta de farsante de Trump y su grupo, al demostrarse que estamos frente a un asunto netamente comercial, alejado de una inexistente injerencia china en el Canal.

El autor es abogado.