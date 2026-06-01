La flota fantasma: cómo Irán y China desafían el orden marítimo mundial

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Durante décadas, las sanciones económicas fueron consideradas una de las herramientas más poderosas de la política internacional. Congelar activos, restringir el acceso al sistema financiero global o bloquear exportaciones estratégicas podía aislar a gobiernos adversarios sin recurrir al uso directo de la fuerza militar.

Sin embargo, los acontecimientos en las costas de Malasia sugieren que las reglas del juego están cambiando.

Una compleja red de buques, conocida como la “flota fantasma”, ha permitido que Irán continúe exportando millones de barriles de petróleo pese a años de sanciones internacionales. El sistema opera mediante transferencias de carga entre embarcaciones en alta mar, cambios de bandera, empresas fachada, documentación alterada y desactivación deliberada de sistemas de rastreo marítimo. El resultado es una cadena logística diseñada para dificultar la identificación del origen real del petróleo y de sus compradores finales.

El principal destino de este crudo es China.

Lejos de tratarse de operaciones aisladas, estamos ante un modelo comercial altamente sofisticado que mueve decenas de miles de millones de dólares al año. Diversas investigaciones internacionales estiman que estas exportaciones han permitido a Irán mantener una importante fuente de ingresos pese a las restricciones. Al mismo tiempo, China obtiene acceso a suministros energéticos estratégicos con descuentos significativos respecto a los precios internacionales.

La verdadera importancia de esta situación va mucho más allá de Irán o China.

Lo que observamos es el surgimiento de una economía marítima paralela capaz de operar parcialmente al margen de los mecanismos tradicionales de supervisión financiera, comercial y regulatoria establecidos después de la Segunda Guerra Mundial.

La pregunta fundamental ya no es si las sanciones existen.

La pregunta es si las sanciones continúan siendo efectivas cuando grandes potencias económicas crean mecanismos alternativos para mantener el flujo de bienes estratégicos.

Durante años, el sistema internacional descansó sobre tres pilares fundamentales: el dominio del dólar, la supervisión financiera occidental y el control de las principales rutas comerciales. Hoy esos pilares enfrentan desafíos crecientes. Las flotas fantasma representan una manifestación concreta de esa transformación.

Para Panamá, esta realidad no debería verse como un asunto distante.

Nuestro país administra uno de los registros navales más importantes del mundo. El Canal de Panamá sigue siendo una de las arterias estratégicas del comercio global. Miles de embarcaciones transitan anualmente por nuestras aguas y millones de toneladas de mercancías dependen de la confianza en las normas que regulan la navegación internacional.

Cuando aparecen redes marítimas diseñadas para ocultar la identidad de los buques, alterar registros, evadir controles y dificultar la trazabilidad de las cargas, no solo se desafían sanciones. También se pone a prueba la credibilidad del sistema marítimo internacional en su conjunto.

Este fenómeno revela una lección geopolítica más amplia.

Las disputas del siglo XXI ya no se libran exclusivamente mediante ejércitos, misiles o portaaviones. También se desarrollan en puertos, centros logísticos, sistemas financieros, corredores energéticos y cadenas globales de suministro. El poder moderno se ejerce tanto a través de la fuerza militar como mediante la capacidad de mover recursos estratégicos a través del planeta.

Mientras gran parte de la atención mundial se concentra en conflictos visibles, una batalla silenciosa se desarrolla sobre los océanos. Es una competencia por el control de la energía, de las rutas comerciales y de las estructuras que sostienen el comercio internacional.

La flota fantasma de Irán no es simplemente una historia sobre petróleo. Es una señal de que el orden económico y marítimo construido durante las últimas décadas está siendo sometido a una prueba cada vez más intensa.

Y para países marítimos como Panamá, comprender esa transformación no es una opción académica.

Es una necesidad estratégica.

El autor es empresario de bienes raíces.