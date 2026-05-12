La fruta tropical asiática más querida en Panamá: el mango

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Al hablar del mango, recordamos el agradable sabor que produce comerlo maduro, su aroma característico y las sabrosas ensaladas preparadas con esta fruta. También evocamos el interior del país, donde es común observar grandes patios con árboles de mango al fondo, formando una imagen casi perfecta del paisaje panameño.

Aunque para algunos resulte extraño y para otros ya sea conocido, el mango (Mangifera indica L.) no es originario de Panamá ni de América. Esta fruta es nativa de Asia, particularmente de regiones cercanas a India y Bangladesh. De manera sorprendente, cuando fue introducida al Caribe y Centroamérica —incluyendo Panamá— durante la época colonial, nadie imaginó que se adaptaría con tanto éxito a las tierras istmeñas.

Los árboles de mango pueden alcanzar alturas que van desde 1.5 hasta 30 metros. Poseen una amplia copa de intenso color verde y abundantes frutos que inicialmente son verdes, pero que al madurar adquieren tonalidades amarillas, rojas, moradas y anaranjadas, gracias a la presencia de pigmentos fotosintéticos como carotenoides, antocianinas y clorofilas.

El mango constituye un importante complemento nutricional dentro de la dieta panameña, ya que es rico en carbohidratos, vitaminas y aminoácidos, entre otros nutrientes que le otorgan propiedades preventivas y terapéuticas frente a diversos padecimientos de salud.

Según cifras del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para el año 2025 existían 60 productores formalmente registrados con 36.10 hectáreas cultivadas y una producción estimada de 301,932 kilogramos de mango, principalmente en las provincias de Herrera y Chiriquí.

Estos datos se complementan con los resultados del VIII Censo Nacional Agropecuario de 2024, según el cual existen en Panamá miles de propietarios de árboles de mango de traspatio y ejemplares que crecen de forma silvestre, superando en total los 700 mil árboles de esta apreciada fruta.

Se estima que un árbol de mango puede producir entre 400 y 600 frutos al año, lo que convierte su posesión en una verdadera bendición. Panamá mantiene una diversidad estimada en más de 30 variedades comerciales y criollas, entre ellas papayo, piro y calidad, así como variedades comerciales como Tommy Atkins, Haden y Keitt.

Pero el mango no solo beneficia a las personas. En ambientes silvestres constituye un eslabón clave dentro de los ecosistemas panameños, ya que representa una importante fuente de alimento y soporte de vida para numerosas especies, entre ellas loros, pericos, monos, ardillas, murciélagos e insectos.

Hoy en día es fácil conseguir mangos directamente de los árboles, en supermercados, puestos de venta de frutas o mercados públicos. Además de consumirse frescos, pueden procesarse artesanal o industrialmente para elaborar jugos, mermeladas y dulces.

Aunque el mango enfrenta enfermedades como la antracnosis y la malformación floral, una de las principales limitantes para su producción y exportación en Panamá es la presencia de la mosca de la fruta (Anastrepha spp.), considerada una plaga cuarentenaria en diversas regiones del mundo.

Por ello, Panamá necesita continuar fortaleciendo las áreas libres de mosca de la fruta, implementar programas de manejo integrado de plagas, desarrollar infraestructura para el manejo poscosecha e impulsar la investigación aplicada y nuevas técnicas de producción y procesamiento industrial.

Todo ello permitiría convertir al mango en una herramienta estratégica para el desarrollo agropecuario sostenible y el crecimiento socioeconómico y agroecológico del país.

El mango es parte de la cultura panameña. El mango es parte de nosotros.

El autor es profesor especial de la Universidad de Panamá/Centro Regional Universitario de Los Santos.