Panamá, 19 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Seguridad jurídica II

    La Gaceta Oficial: el botón que enciende y apaga la ley

    En medio de fallos y debates constitucionales, la publicación oficial define cuándo una norma obliga o deja de hacerlo, garantizando seguridad jurídica y certeza institucional.

    Edgardo Molino Mola

    En estos días se habla mucho de sentencias, de inconstitucionalidad, de contratos anulados y de decisiones históricas. Pero hay una pieza clave que suele pasar desapercibida y que, sin exagerar, es el verdadero interruptor del sistema jurídico: la Gaceta Oficial.

    Dicho de manera sencilla: la Gaceta es el botón que abre o cierra la puerta de la obligatoriedad de la ley.

    Cuando la Asamblea aprueba una ley, esa ley no obliga por el solo hecho de haber sido votada. Obliga cuando se publica oficialmente. Antes de eso, es un texto aprobado; después de eso, es una norma que todos debemos cumplir.

    Lo mismo ocurre cuando una ley es derogada o declarada inconstitucional. La decisión puede estar tomada. El fallo puede estar firmado. Pero, para que la ley deje de obligar a todos, la decisión debe publicarse oficialmente.

    En términos claros:

    La ley nace obligatoria con su publicación.La ley deja de obligar a todos cuando se publica su derogación o la sentencia que la declara inconstitucional.

    La sentencia declara la invalidez.La Gaceta la vuelve obligatoria frente a todos.

    Sin publicación, la norma no entra plenamente al sistema.Sin publicación del fallo, su expulsión no se vuelve general.

    Esto no es un formalismo ni un ritual burocrático. Es un mecanismo de seguridad jurídica. La publicidad oficial evita que el Derecho funcione por rumores, filtraciones o interpretaciones anticipadas. En un Estado serio, nadie queda obligado por lo que “dicen que salió”. Queda obligado por lo que aparece publicado oficialmente.

    Pensemos en algo cotidiano. Si mañana se aprueba una ley que cambia los impuestos, usted no puede estar pendiente de cada debate parlamentario. Usted confía en que, cuando esa ley aparezca en la Gaceta Oficial, sabrá que empieza a regir. Esa confianza es parte de la estabilidad del país.

    Ahora pensemos en lo contrario. Si la Corte declara inconstitucional una ley, pero esa decisión no ha sido publicada oficialmente, ¿puede el Estado actuar como si ya no existiera? Si lo hiciera, estaría creando una zona gris: para algunos la ley sigue vigente porque está publicada; para otros ya no existe porque se dictó una sentencia.

    Ese vacío es peligroso. La Gaceta elimina ese vacío.

    Por eso puede afirmarse algo que parece simple pero es profundamente constitucional: la Gaceta Oficial no crea la voluntad del legislador ni la decisión del juez; pero sí crea su obligatoriedad frente a la colectividad.

    La forma, en Derecho, no es un adorno. Es la garantía de que todos jugamos con las mismas reglas y sabemos cuándo cambian.

    En momentos de tensión política o económica, la tentación es actuar rápido. Pero el Estado no se fortalece actuando con prisa; se fortalece actuando con orden. Y el orden empieza por respetar el mecanismo que convierte decisiones en normas obligatorias.

    Sin Gaceta no hay ley obligatoria.Sin Gaceta no hay ley expulsada para todos.

    No es retórica. Es técnica constitucional. Y, sobre todo, es una protección para cada ciudadano.

    El autor es exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.

    Edgardo Molino Mola


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más
    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Cepadem: requisitos y pasos para cobrar tras el fallecimiento del titular. Leer más
    • Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena de febrero se paga esta semana. Leer más
    • Nuevas rampas, carriles y accesos: así será la ampliación del Corredor Sur que licitará ENA. Leer más
    • Ifarhu comienza cuarta semana de pago del Pase U 2025 con más de $1.8 millones. Leer más