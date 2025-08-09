Exclusivo Suscriptores

“La generación que se levanta es el tierno vástago que puede cultivarse a nuestro placer, y en que puede y debe fundarse la esperanza de la Patria”.—Justo Arosemena

Durante el mes de su nacimiento, recordar al más grande patriota que ha dado nuestro terruño nos obliga a meditar sobre su vida, obra y legado. Polímata, porque dominaba la jurisprudencia como la diplomacia, la escritura como la retórica, la educación y la filosofía, la economía, la sociología y las matemáticas, Justo Arosemena, nacido un 9 de agosto de 1817, puso sus talentos al servicio de la Patria y de los ideales que profesaba.

Justo Arosemena defendió la dignidad del ser humano, combatió la esclavitud y abogó por la derogación de la pena de muerte. Creyó en la educación como uno de los tres pilares de todo progreso humano, junto con la laboriosidad y la altura de miras. Sin embargo, 129 años después de su caída, pareciera que hay una ceguera en quienes deben dirigir y gestionar la educación con habilidad y sensibilidad, no solo para que atienda nuestra personalidad como Nación, sino también para que dé respuesta a las necesidades del mundo de hoy.

Y no quiero limitar la gestión de la educación a las autoridades ministeriales, porque los dirigentes magisteriales y los mismos docentes tienen mucha responsabilidad sobre la tan cacareada crisis educativa que no mejora y tanto nos afecta.

La educación en Panamá tiene muchos enemigos. No sería justo afirmar que toda la culpa de los problemas en educación sea de las autoridades ministeriales. Los políticos que asignan o recortan el presupuesto, la corrupción y la impunidad exacerban la crisis. Cierto es que el docente debe tener muy claro que su rol es el de formador y que el objeto de su misión cotidiana es el estudiante. La última huelga demostró que esa misión no está clara y que no podemos dejar al educador de hoy la enseñanza del respeto a las autoridades e instituciones. El educador que salió a las calles, a costa de la orientación del estudiante, dio muestras de que no podemos confiar en él para desarrollar la conciencia social capaz de promover la virtud del sacrificio en aras del interés común.

Los enemigos de la educación también son los padres que se rehúsan a ver los vicios de educación de sus propios hijos; es la madre de familia que, por asuntos disciplinarios, arma una pataleta en la escuela, sin justificación, sencillamente porque le llamaron la atención a su hijo por violaciones a los reglamentos que ella misma se había comprometido a conocer y aceptar al momento de la matrícula. Los enemigos de la educación son todos los que abogan por que se bajen los niveles de exigencia, a fin de que todos los estudiantes aprueben el año sin cumplir con los mínimos esenciales, y critican al docente por sus métodos didácticos y por no adaptar el currículo a las condiciones particulares de sus hijos y acudidos, sin conocer absolutamente nada de pedagogía. El adulto que se erige en abogado de un menor mal educado no está contribuyendo a mejorar la educación, ya herida por los bochornosos ejemplos diarios de algunas autoridades cuya prepotencia trata de ocultar carencias formativas.

Urge que todos tomemos conciencia de nuestra pertinaz y pérfida influencia en el tierno vástago, en quien debe fundarse la esperanza de la Patria. Justo Arosemena y todos los que otrora contribuyeron con su sapiencia y preparación a mejorar la educación en Panamá lo merecen; nuestra sociedad lo reclama.

La autora es ingeniera.