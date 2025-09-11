La gran oportunidad de Panamá: El nuevo Caribe

Exclusivo Suscriptores

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La experiencia de Punta Cana en República Dominicana demuestra el poder del turismo: más de 11 millones de visitantes al año, 55 mil habitaciones y alrededor de 170 mil empleos directos e indirectos, con un impacto que ha llegado a representar hasta una cuarta parte del PIB. Ese modelo ya está maduro. Panamá, en cambio, tiene por delante una oportunidad superior.

En términos físicos, Punta Cana se extiende sobre 95 km de costa, con playas turísticas continuas. La Costa Arriba de Colón ofrece 90 km de litoral con un sinnúmero de playas vírgenes y, sobre todo, una geografía más rica: ensenadas, bahías y calas que crean paisajes diversos, íntimos y de alto valor escénico.

Lo que distingue al Caribe panameño no es solo su belleza, sino su historia y cultura vivas. Allí se encuentran los fuertes de San Lorenzo y Portobelo, declarados Patrimonio Mundial de la Unesco, testigos de la defensa del Imperio español y de las rutas de Indias. Frente a Portobelo falleció sir Francis Drake (1596), un hito que conecta nuestra costa con la gran epopeya de los piratas del Caribe. A ello se suma la cultura congo afrodescendiente, con su música, danzas y rituales, y la cultura guna, con su cosmovisión, la artesanía textil de las molas y un profundo respeto por la naturaleza.

Además, muy cerca se encuentra el Canal de Panamá, maravilla de la ingeniería y polo de atracción internacional.

En tierra, la selva tropical alberga monos, jaguares, perezosos y una avifauna extraordinaria. Por todo esto, la Costa Arriba puede convertirse en un destino exclusivo y sin comparación a nivel mundial.

La clave es hacerlo distinto: desde el inicio, un modelo de turismo sostenible que combine lujo y conservación; que proteja playas y bosques, gestione el agua y los residuos con estándares de clase mundial, y ponga a las comunidades locales como protagonistas de la cadena de valor.

Una ventaja estratégica: las marinas

Otra ventaja del Nuevo Caribe panameño es el enorme potencial para el desarrollo de marinas. La ausencia de huracanes en Panamá convierte a esta costa en un refugio seguro y atractivo para la náutica internacional. Esto representa una oportunidad única para atraer yates y embarcaciones de lujo que buscan infraestructura moderna, seguridad y acceso directo a destinos caribeños e internacionales.

Impacto económico inmediato

Un arranque con solo el 10% de lo que es hoy Punta Cana implicaría 4,000 habitaciones nuevas. La inversión sería de $1,000 millones. Con 70% de ocupación, recibiríamos más de 400,000 visitantes anuales.

Con la métrica de Oxford Economics (por cada 100 habitaciones ocupadas: 137 empleos directos y 104 indirectos), el promedio de 2,800 habitaciones ocupadas por noche crearía 3,836 empleos directos y 2,912 indirectos, es decir, 6,748 en la operación hotelera.

Si al menos el 25% de los visitantes contrata giras culturales, náuticas, ecológicas o históricas (más de 100,000 turistas al año), se sumarían 4,000 empleos adicionales en operadores, guías, transporte, gastronomía y actividades locales. Solo esta primera etapa movilizaría más de 10,000 empleos, con efectos multiplicadores en agricultura, ganadería, pesca y comercio para abastecer la demanda.

La carretera: condición indispensable

Nada de esto ocurrirá sin una conexión vial expedita. La vía que debe unir la autopista Panamá–Colón con la Costa Arriba está prácticamente a mitad de camino; falta completar el tramo restante como una ruta directa, sin atravesar poblaciones ni crear cuellos de botella. Ese segmento podría ejecutarse con peaje bajo la ENA, asegurando financiamiento, mantenimiento y operación eficientes. Con esta conexión, la Costa Arriba quedaría a una hora y media desde Tocumen, que ya ofrece casi 100 destinos internacionales directos, frente a los menos de 30 países conectados a Punta Cana.

Un nuevo Caribe para Panamá

El desarrollo de la Costa Arriba no es solo turismo: es diversificación económica, empleo digno y posicionamiento global en un modelo que respeta la historia, celebra la cultura y protege la naturaleza. La historia de Punta Cana ya está escrita. La nuestra, con la Unesco, los fuertes coloniales, el Canal, los congos, los gunas, las marinas, las ensenadas y la selva viva, está por escribirse.

La Costa Arriba de Colón puede ser el Nuevo Caribe: un destino exclusivo, sin comparación a nivel mundial, y el próximo motor económico de Panamá.

El autor es empresario y caballero de la Orden de Malta.