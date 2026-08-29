La guerra silenciosa: la ciberseguridad como prioridad de Estado

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Vivimos en una época en que una guerra ya no necesita tanques ni soldados para causar un enorme impacto. Hoy basta un computador, una conexión a internet y un grupo de ciberdelincuentes para poner en riesgo servicios esenciales, afectar la economía o comprometer la información de millones de personas. Los recientes ciberataques registrados en Panamá nos recuerdan que esta amenaza ya no pertenece a las grandes potencias; también forma parte de nuestra realidad.

Para muchos ciudadanos, estos incidentes pueden parecer simples fallas técnicas o interrupciones temporales. Sin embargo, detrás de cada ataque existe un riesgo mucho mayor: la posibilidad de comprometer información sensible, afectar la continuidad de los servicios públicos y debilitar la confianza de la población en las instituciones.

Panamá avanza con firmeza hacia la transformación digital. Cada día realizamos más trámites en línea, utilizamos plataformas gubernamentales, administramos finanzas desde dispositivos móviles y compartimos información personal en entornos digitales. Este progreso representa una oportunidad para modernizar el país, pero también amplía la superficie de ataque para organizaciones criminales que han encontrado en el ciberespacio un negocio altamente rentable.

Los atacantes ya no son individuos que actúan de manera aislada. Hoy existen redes internacionales con amplios recursos tecnológicos, capaces de desarrollar ataques cada vez más sofisticados mediante inteligencia artificial, ransomware y técnicas avanzadas de ingeniería social. Su objetivo no siempre es destruir sistemas, muchas veces buscan obtener información para extorsionar, vender bases de datos o interrumpir servicios estratégicos.

Frente a este panorama, Panamá ha comenzado a fortalecer su capacidad de respuesta mediante nuevas políticas públicas, el fortalecimiento de los equipos especializados de respuesta a incidentes y la implementación de herramientas para mejorar la vigilancia de las amenazas digitales. Son avances importantes, pero la realidad exige que la ciberseguridad sea asumida como una política de Estado y no únicamente como una responsabilidad de las áreas de tecnología.

Existe una idea equivocada de que la seguridad digital depende únicamente de firewalls, antivirus o programas especializados. La experiencia demuestra lo contrario. En la mayoría de los casos, el punto de entrada de un ataque sigue siendo una acción humana: un correo electrónico falso, una contraseña débil o un enlace abierto sin verificar.

Por esa razón, la ciberseguridad debe convertirse en una cultura compartida. No basta con proteger servidores; también debemos preparar a las personas. Funcionarios, docentes, estudiantes, empresarios y ciudadanos, necesitan desarrollar habilidades para identificar fraudes digitales, proteger su información y comprender que cada acción en Internet puede tener consecuencias.

Otro aspecto que merece especial atención es la protección de los datos personales. En un mundo donde la información tiene un enorme valor económico, garantizar la privacidad de los ciudadanos no solo responde a una obligación legal, sino también a un compromiso con la confianza pública. La transformación digital solo será sostenible si las personas sienten que sus datos están protegidos.

La educación también desempeña un papel fundamental. Enseñar ciberseguridad ya no debe ser una tarea exclusiva de las carreras tecnológicas. Así como promovemos la educación vial o la prevención de riesgos, debemos formar ciudadanos capaces de navegar con seguridad en el entorno digital. La mejor herramienta contra el cibercrimen sigue siendo el conocimiento.

Panamá cuenta con ventajas estratégicas que lo convierten en un actor importante para la región: un centro logístico de clase mundial, un sistema financiero sólido y una economía cada vez más conectada. Precisamente por ello, también resulta más atractivo para quienes buscan atacar infraestructuras críticas o comprometer información de alto valor.

Los recientes ciberataques no deben verse únicamente como una crisis. También representan una oportunidad para fortalecer nuestras capacidades, promover una cultura de prevención y consolidar una estrategia nacional que involucre al Estado, la empresa privada, la academia y la sociedad.

La confianza digital será uno de los pilares del desarrollo económico durante las próximas décadas. Proteger nuestros sistemas, nuestros datos y nuestras instituciones ya no es un desafío exclusivo de los especialistas en informática; es una responsabilidad compartida que definirá el futuro del país. Porque la próxima gran amenaza no preguntará si estamos preparados. Simplemente llegará. Y la diferencia entre una crisis controlada y un problema de grandes proporciones dependerá de las decisiones que tomemos desde hoy.

El autor es especialista en ciberseguridad y gestión de riesgos de la información.