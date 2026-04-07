La herencia diplomática de Marco Rubio

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El discurso de Marco Rubio ante la Conferencia de Seguridad de Múnich revela, ante todo, su papel como diplomático profesional, más que como político ideologizado. En su intervención cuestionó la tesis del “fin de la historia” de Francis Fukuyama, rechazando la idea de que la democracia liberal represente una victoria definitiva o absoluta. Al mismo tiempo, subrayó los lazos históricos entre Estados Unidos y Europa Occidental, una relación que contribuyó a forjar una de las civilizaciones más influyentes del mundo contemporáneo. Esta visión remite claramente a los planteamientos de Samuel Huntington y sus postulados sobre la civilización.

No es casualidad que Marco Rubio se haya convertido en una de las principales cartas de Estados Unidos en su relación con aliados y adversarios. El actual secretario de Estado encarna la figura del político profesional: en palabras de Maurice Duverger, aquellos que viven de la política y para la política. Con una larga trayectoria como congresista, Rubio ha acumulado un amplio conocimiento del sistema internacional y de los procesos de cambio que atraviesan el orden global.

Tras la detención de Nicolás Maduro, una parte importante de la opinión pública asumió que el régimen venezolano caería por su propio peso y que el país experimentaría un cambio radical. Sin embargo, según la visión del secretario de Estado, la estrategia de Washington no busca una ruptura abrupta, sino un proceso escalonado en tres fases: primero, la estabilización del país mediante negociaciones con sectores del chavismo; segundo, una etapa de recuperación económica impulsada por la apertura del sector petrolero y la entrada de grandes compañías internacionales; y, finalmente, una transición política que culmine en unas elecciones fundacionales capaces de abrir paso a un nuevo gobierno.

El modelo de transición basado en factores económicos se remonta a los postulados formulados en la década de los 60 por Seymour Martin Lipset, quien estableció una relación entre desarrollo económico y estabilidad democrática. Posteriormente, este enfoque fue retomado y matizado por autores como Samuel P. Huntington y Barrington Moore Jr. En este sentido, Marco Rubio parece interpretar los cambios y continuidades de los regímenes políticos desde una lógica más cercana al análisis académico y técnico que a la mera retórica ideológica. La fortaleza del Departamento de Estado radica precisamente en la posibilidad de que su secretario disponga de cierto margen de autonomía para actuar con pragmatismo en escenarios internacionales.

En un mundo marcado por transformaciones aceleradas, Marco Rubio apeló en su discurso al fortalecimiento de las alianzas, a la idea de civilización y a la necesidad de una reconfiguración geopolítica. Su intervención buscó persuadir a Europa de revisar el rumbo político y avanzar del liberalismo hacia el iliberalismo. En este marco, Rubio insistió en la necesidad de reforzar la relación entre Estados Unidos y Europa.

Esta lógica puede recordar al espíritu de equilibrio de poder que guio a figuras como Klemens von Metternich y Lord Castlereagh (Robert Stewart) durante el Congreso de Viena, cuando las potencias europeas intentaron rediseñar el orden continental tras las guerras napoleónicas, buscando contener tanto la influencia francesa como la expansión rusa.

En el siglo XIX, Metternich y Castlereagh impulsaron un orden profundamente conservador. Su objetivo era restaurar la estabilidad del continente mediante el fortalecimiento de las monarquías absolutas, con el fin de frenar los movimientos liberales y revolucionarios surgidos tras la Revolución Francesa. Al mismo tiempo, promovieron un sistema de equilibrio de poder que redistribuyó territorios y fortaleció a potencias intermedias con la intención de evitar nuevas hegemonías que pudieran desestabilizar Europa.

Ciertos paralelismos emergen en el debate contemporáneo. En pleno siglo XXI, sectores de la política exterior estadounidense han elogiado a gobiernos catalogados como iliberales, como los de Hungría o Eslovaquia. Esta postura refleja una simpatía hacia estos modelos y se suma a los ataques de Donald Trump al liberalismo.

Ante este escenario, Marco Rubio apela a una revitalización de la unión transatlántica, aunque ya no necesariamente mediada por el consenso liberal que definió las relaciones entre Estados Unidos y Europa tras la Guerra Fría. En su lugar, parece perfilarse un reacomodo político en el que sectores de la derecha europea podrían desempeñar un papel estabilizador dentro del continente.

Esta dinámica también se refleja en las tensiones recientes entre Washington y algunos gobiernos europeos identificados con el liberalismo político, como los encabezados por Friedrich Merz en Alemania, Emmanuel Macron en Francia, Keir Starmer en Reino Unido o Donald Tusk en Polonia. En contraste, desde ciertos sectores de la política estadounidense se ha ensalzado a líderes considerados iliberales, como Viktor Orbán en Hungría o Robert Fico en Eslovaquia, e incluso se han hecho gestos de admiración hacia Vladimir Putin.

Figuras como el presidente Donald Trump y el vicepresidente J. D. Vance han tensionado las relaciones transatlánticas principalmente a través del discurso político. En contraste, Marco Rubio ha retomado una diplomacia más tradicional, que muchos observadores consideraban abandonada en años recientes. Bajo esta lógica, Estados Unidos no ha cedido terreno en su papel como potencia global; más bien, ha ajustado su estrategia, priorizando sus intereses nacionales y presionando a aliados históricos.

El autor es cientista político y periodista.