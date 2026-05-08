La IA en la educación superior: ¿Herramienta de emancipación o muleta intelectual?

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La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en las aulas universitarias ha generado un debate pendular entre el tecno optimismo ciego y el ludismo académico. Sin embargo, la utilidad real de esta tecnología no reside en su capacidad para generar textos coherentes o resolver ecuaciones, sino en su poder disruptivo para transformar al estudiante en un aprendiz autónomo. Al actuar como un entrenador intelectual, la IA nos desafía a abandonar el cómodo rol de receptores pasivos para convertirnos en los arquitectos de nuestro propio aprendizaje.

Esta transformación es necesaria porque la IA, aunque poderosa, es intrínsecamente una herramienta “ciega” si carece de la dirección que solo el pensamiento crítico puede otorgarle.

El peligro latente de esta tecnología es la dependencia cognitiva. Me preocupa que, al igual que los ciudadanos de “Un mundo feliz”, de Aldous Huxley, terminemos por ceder ante una comodidad técnica que anestesie nuestro esfuerzo. Huxley premoniza con lucidez este cambio de época: el riesgo no es la opresión violenta, sino el abandono del pensamiento a cambio de una gratificación inmediata. En este contexto, cobra vigencia el adagio: “Lo que natura no da, Salamanca no presta”. Por más sofisticada que sea la herramienta, la IA no puede otorgar el discernimiento que el individuo no cultiva por sí mismo; la práctica de “copiar y pegar” es una renuncia a la esencia misma de la universidad.

Esta necesidad de rigor —fundamentada en el pensamiento crítico y el ejercicio de la razón— se vuelve crítica en la investigación académica. Ambas facultades no son meros procesos lógicos, sino actos que denotan nuestra esencia humana; es al razonar cuando dejamos de ser procesadores de datos para convertirnos en creadores. Como señala la UNESCO (2023), delegar la autoridad intelectual a la máquina convierte al académico en un simple operario. Esta visión me evoca inevitablemente el sombrío vaticinio de E.M. Forster en “La máquina se detiene”; ya en 1909, él intuía un futuro donde la humanidad, aislada y dependiente de una pantalla que lo hace todo por nosotros, olvidaría cómo comprender el mundo por cuenta propia. No podemos permitir que la investigación deje de ser una construcción de sentido; mantener ese juicio humano frente al algoritmo es lo que define hoy la verdadera excelencia en la educación superior.

Sin embargo, este horizonte de excelencia choca frontalmente con nuestra realidad nacional. Según un informe del MEDUCA (2022), en Panamá todavía predomina una “mentalidad fija” que se resiste a ver al docente como un guía, prefiriendo el rol de dictador de contenidos. Esta preocupación es validada por el BID (2020), al advertir la persistencia de una “enseñanza frontal” donde el alumno es apenas un receptor pasivo. En un sistema así, donde la autoridad del profesor depende de poseer datos que ahora la IA entrega en segundos, la tecnología no se recibe como una herramienta de libertad, sino como una amenaza que deja al descubierto la fragilidad de un modelo basado en la memoria y no en el juicio.

Para que la IA no sea una vía rápida hacia la mediocridad, el educador debe asumir el rol de aprendiz permanente. En mi reflexión sobre el papel del docente, encuentro un refugio en el profesor Faber de “Fahrenheit 451”. Ray Bradbury, a través de este personaje, nos recordaba que lo esencial no es la tecnología, sino la calidad de la información y el tiempo necesario para digerirla. El docente ideal debe ser ese garante que modela la curiosidad y enseña a filtrar la infoxicación digital.

Finalmente, las instituciones de educación superior en Panamá deben despertar ante la realidad de este cambio de época radical y veloz. Seguir graduando estudiantes bajo modelos obsoletos, mientras el mundo exterior se redefine a la velocidad del algoritmo, es una forma de negligencia académica. No podemos permitir que la tecnología sea la muleta que atrofie el músculo del pensamiento en nuestras aulas. El futuro de nuestra nación no se decidirá por la potencia de los servidores que compremos, sino por la audacia de las instituciones que se atrevan a soltar la rigidez del pasado para abrazar la incertidumbre del aprendizaje constante. Si el pensamiento crítico no es el núcleo innegociable de cada aula, entregaremos el destino de nuestro conocimiento a una caja negra, olvidando que la verdadera inteligencia no es la que genera respuestas rápidas, sino la que tiene la madurez de cuestionar para qué las necesitamos.

El autor es abogado, doctor en Derecho y docente universitario.