La IA y la advertencia: nos quedan cinco años de vida

Exclusivo Suscriptores

Suena alarmante, incluso exagerado. Pero no lo es. En el Foro Económico Mundial de 2026, en Davos, dos de las voces más influyentes en el desarrollo de la inteligencia artificial —Dario Amodei, CEO de Anthropic, y Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind— coincidieron en algo inquietante: la inteligencia artificial podría superar las capacidades humanas en un horizonte de entre uno y cinco años. No hablaron de ciencia ficción ni de escenarios distópicos. Hablaron de velocidad, de una tecnología que avanza de forma exponencial y que no espera a que los países estén listos.

Decir que “nos quedan cinco años de vida” no significa el fin de la humanidad. Significa el fin de una forma de trabajar, de aprender y de organizarnos como sociedad. El valor de millones de personas ha estado históricamente ligado a lo que sabían hacer mejor que una máquina: analizar información, redactar, diseñar, programar, planificar, diagnosticar. Hoy, muchas de esas tareas ya pueden ser realizadas por sistemas de inteligencia artificial en segundos, a costos mínimos y con una calidad sorprendente. Lo que ayer era una herramienta de apoyo, mañana será un sustituto directo.

La pregunta clave no es si esto va a pasar, sino qué tan preparados estamos para afrontarlo. Y ahí es donde Panamá debe mirarse al espejo con honestidad.

El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), liderado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile y la Cepal, evalúa a 19 países de la región en factores habilitantes, adopción, investigación y gobernanza. En su edición más reciente, Chile lidera cómodamente el ranking, seguido por Brasil y Uruguay. Países como Argentina, Colombia y Costa Rica se ubican en un grupo intermedio, con avances sostenidos. Panamá, en cambio, aparece alrededor del puesto 11 de 19 países, con un puntaje cercano a los 39 puntos sobre 100, muy por debajo de los líderes regionales y también por debajo de varios países centroamericanos.

Esto no significa que Panamá no tenga talento o potencial. Significa que existen brechas claras en infraestructura digital, formación de talento especializado, inversión en innovación y, sobre todo, en una estrategia país coherente alrededor de la inteligencia artificial. Mientras tanto, la región en su conjunto enfrenta un problema aún mayor: América Latina representa cerca del 14% del uso global de soluciones de inteligencia artificial, pero recibe poco más del 1% de la inversión mundial en este campo. Consumimos tecnología, pero casi no la creamos.

El riesgo es evidente. Si no actuamos, la inteligencia artificial no solo ampliará la brecha entre países, sino también entre personas. Habrá quienes sepan usarla para multiplicar su productividad y quienes queden atrapados en empleos que simplemente dejarán de existir. El desempleo tecnológico no llegará como una ola repentina, sino como una marea silenciosa.

Pero también existe una oportunidad histórica. Panamá puede decidir que la inteligencia artificial sea una herramienta para el bien común. Puede transformar la educación, pasando de memorizar contenidos a desarrollar pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas. Puede democratizar el acceso a la tecnología para emprendedores, pymes y escuelas públicas. Puede usar la IA para mejorar la salud, los servicios públicos, la logística y la atención ciudadana. Puede crear reglas claras que fomenten la innovación sin perder de vista la ética y la protección de las personas.

Cinco años no son una sentencia. Son una ventana. Una última oportunidad para dejar de reaccionar tarde y empezar a construir futuro con intención. La inteligencia artificial no viene a quitarnos la humanidad. Viene a obligarnos a decidir qué haremos con ella.

La verdadera pregunta no es si la IA nos va a superar. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a evolucionar a tiempo.

El autor es especialista en inteligencia artificial.