La ilusión de la libertad en redes sociales

Hoy las redes sociales están al alcance de un clic y forman parte de nuestra vida diaria. Pero la pregunta clave es: ¿estamos realmente preparados para asumir la responsabilidad que implican?

Según el informe Digital 2026 Global Overview Report de Data Reportal (2026), alrededor del 60 % de la población mundial utiliza redes sociales, lo que equivale a cerca de 4.8 mil millones de personas. Además, datos recopilados por Statista (2026) indican que los usuarios pasan en promedio 2 horas y 24 minutos diarios en estas plataformas. Estas cifras no solo reflejan popularidad, sino una presencia constante en la vida cotidiana.

Lo que nació para conectar personas y compartir información hoy, muchas veces, se ha convertido en un espacio de toxicidad. ¿Cuándo pasó? Tal vez cuando dejamos que todo estuviera al alcance de todos, sin límites ni responsabilidad.

Las redes sociales nos dan una falsa sensación de cercanía. Al ser un espacio impersonal, creemos conocer la vida de quienes se exponen públicamente, cuando en realidad solo consumimos fragmentos cuidadosamente seleccionados o, peor aún, una especie de prensa amarillista digital que nos hace sentir con derecho a saber cada detalle de la vida ajena, como si esas personas hubieran firmado un contrato de telerrealidad.

Así como actores, actrices o figuras públicas tienen derecho a una vida privada y deciden qué mostrar, lo mismo ocurre con cualquier usuario en redes sociales. Exponerse no significa renunciar a la intimidad ni autorizar el juicio constante.

Hoy basta con opinar sobre un tema y estar abierto al diálogo para recibir respuestas negativas, ataques o descalificaciones, solo porque una frase fue interpretada de manera distinta o no coincide con la opinión dominante. La llamada libertad de expresión, por la que tanto se ha luchado, parece fragmentarse cuando expresarse implica el riesgo de ser cancelado.

No vemos el impacto emocional de nuestras palabras. No medimos cómo un comentario puede afectar a otra persona, porque creemos que nunca estaremos en esa posición. Hasta que ocurre: un video se vuelve viral de la noche a la mañana y, de pronto, no solo tu vida queda expuesta, sino también la de tu familia, por razones que escapan completamente de tu control.

Cada día es más común ver a personas grabando a otras en la calle sin su autorización. Lo que muchas veces se justifica como “contenido”, “un trend” o “algo inofensivo”, no es tan simple como parece. Detrás de cada video hay una persona que no eligió esa exposición y que, quizá, no quería atención en absoluto.

Una cosa es exponerse por decisión propia y otra muy distinta convertir a alguien en contenido sin su consentimiento. Un video fuera de contexto o un comentario malintencionado puede distorsionar por completo la imagen de una persona, sin conocer su realidad.

El problema no es solo la grabación, sino el poder que se ejerce sin responsabilidad. Como señala el informe de We Are Social & Meltwater (Digital Reports, 2026), el alcance de un contenido puede expandirse globalmente en cuestión de minutos, amplificando tanto información verídica como desinformación. En ese contexto, la viralidad puede cambiar la vida de alguien que nunca pidió ser parte del espectáculo digital.

Las redes sociales no son el enemigo. Son una herramienta poderosa para informar, conectar y visibilizar realidades. El verdadero problema surge cuando se llenan de desinformación, contenido basura y cuando se da acceso —y poder— a personas que no saben o no quieren usarlo con responsabilidad.

La pregunta final no es si debemos dejar de usar redes sociales, sino: ¿qué hacemos ahora que sabemos el alcance que tienen?

Tal vez la verdadera libertad no esté en publicar sin filtros, sino en aprender a usar estas plataformas con conciencia, empatía y responsabilidad, entendiendo que detrás de cada perfil hay una persona real.

La autora es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.