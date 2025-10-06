La importancia de reducir trámites burocráticos

Exclusivo Suscriptores

Durante el primer semestre de 2025, Panamá alcanzó un crecimiento económico de 4.4% en relación con el mismo periodo del año anterior. Este desempeño consolida al país como un destino atractivo para el desarrollo de inversiones y para la expansión de empresas internacionales y locales que buscan entornos seguros y confiables donde crecer.

Se trata de un logro significativo, pero también de un enorme desafío para mantener un crecimiento sostenible en los próximos años. Esto implica garantizar entornos económicos adecuados y favorables para la inversión, así como preservar la competitividad y la prosperidad social. Para lograrlo, es fundamental contar con un Estado de tamaño óptimo y con procesos ágiles y transparentes que ofrezcan la plataforma ideal para el desarrollo económico.

En este contexto surge el Índice de Burocracia, que se elabora desde 2021. Inició evaluando seis países; luego once; posteriormente diecisiete, y actualmente incluye 21 economías, entre ellas Panamá. El objetivo es medir cómo las restricciones burocráticas afectan el crecimiento económico. En conjunto, estos países representan el 9% de la población mundial y casi el 10% del producto global.

Este indicador, elaborado por el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Florida International University (FIU), calcula el número de horas que las empresas deben dedicar a cumplir con trámites burocráticos. Busca responder dos preguntas clave:

¿Qué tan rápido y complejo es abrir una pequeña empresa en la región? ¿Qué tan difícil es mantenerla en funcionamiento?

En Panamá, la investigación fue realizada por la Fundación Libertad, que documentó los principales obstáculos burocráticos que enfrentan las empresas.

La metodología empleada desagrega los pasos necesarios para la apertura de un negocio y los requisitos permanentes para su operación. Esto permite medir con precisión las cargas que enfrenta el tejido empresarial, verdadero motor del desarrollo sostenible.

Los resultados muestran que Panamá ha registrado pocos avances en la reducción de trámites y tiempos en comparación con años anteriores, especialmente en lo relativo a la apertura y operación de pequeñas empresas.

El Índice de Burocracia de Apertura —que mide la carga en horas necesarias desde el registro hasta la puesta en marcha de una empresa— indica que en Panamá se requieren 3,392 horas, equivalentes a 141.3 días continuos o aproximadamente 4.7 meses. Esto evidencia la necesidad de reducir trámites vinculados a protección de marcas, permisos sanitarios y de construcción, especialmente en sectores clave de la economía.

En contraste, el país destaca favorablemente en los trámites para el mantenimiento de empresas. La carga burocrática anual se sitúa en 246 horas, muy por debajo del promedio de las 21 naciones evaluadas, que asciende a 1,577 horas. Gracias a este desempeño, Panamá lidera esta medición dentro del índice internacional.

Una de las principales lecciones que deja el Índice de Burocracia es la oportunidad que ofrece a hacedores de políticas públicas, empresarios y ciudadanía para revisar estrategias, ajustar herramientas y atender los nodos críticos de la burocracia. Contar con esta información permite impulsar mejoras que eleven la calidad de vida de la población en entornos de libertad económica, además de facilitar la actividad empresarial, motor clave de la creación de empleo que Panamá y la región necesitan.

El autor es economista, consultor y docente universitario.