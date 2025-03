La importancia del valor de marca de la Autoridad del Canal de Panamá

Exclusivo Suscriptores

Escuchar audio noticia

Como consecuencia de las declaraciones del presidente Trump sobre el Canal de Panamá y su repercusión a nivel global y debido a la importancia de la marca y los intangibles en las organizaciones y del trabajo concienzudo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en sus aspectos financieros, sociales y ambientales (Balance de Triple Impacto) como nuevo paradigma del desarrollo organizacional, quise averiguar, con el uso de la inteligencia artificial, el impacto de estas y otras variables y determinar el valor de la marca ACP.

Algunos componentes clave del valor intangible, son, por ejemplo, la reputación y confianza o la percepción que tienen los consumidores, socios y empleados sobre la marca. La lealtad del cliente, que se traduce en la capacidad de retener clientes y generar compras recurrentes. La propuesta de valor única, en este caso la posición geográfica y eficiencia operativa. La cultura organizacional, que son valores internos que se reflejan externamente (ética, transparencia, diversidad). Y el capital intelectual, que se refleja en patentes, know-how, diseños y propiedad intelectual. A diferencia de los activos tangibles (como maquinaria o edificios), su importancia radica en su capacidad para generar ventajas competitivas sostenibles y rentabilidad a largo plazo.

Igualmente, una marca fuerte y valorada, permite la diferenciación competitiva, ya que, en mercados saturados, el valor intangible permite destacar frente a competidores. Las marcas fuertes pueden cobrar más por sus productos y/o servicios, resisten mejor las crisis (ej. escándalos, recesiones, impactos climáticos), atraen profesionales calificados y fuentes de capital diversa, les facilita el lanzamiento de nuevos productos o entrada a nuevos mercados y, finalmente, son capaces de crear un ecosistema de stakeholders o grupos de interés a su alrededor que les permite una coproducción variada y amplia de inversiones en acciones sociales y ambientales.

El valor de marca de la ACP no se divulga públicamente de manera oficial, ya que no es una entidad cotizada en bolsa ni suele ser evaluada por firmas especializadas en valoración de marcas como Brand Finance o Interbrand. Sin embargo, se analizaron factores clave que influyen en su valoración económica y estratégica, tales como:

Su contribución económica directa que en el año fiscal 2023-2024, generó ingresos por US$ 4,900 millones aproximadamente, y ha contribuido históricamente con 6-8% del PIB de Panamá. Para 2024-26, se proyecta un crecimiento moderado, por los impactos de los incrementos de las tarifas entre grandes bloques económicos y nuevamente el impacto de El Niño en las condiciones climáticas para el año 2026. No obstante, su adaptación con técnicas de eficiencia hídrica, la ampliación de su cuenca hidrográfica con una inversión de US$ 1,900 millones para el 2030, la descarbonización de sus operaciones y la demanda persistente de rutas interoceánicas mantienen su relevancia a largo plazo.

Su valor estratégico global, ya que el Canal maneja 5-6% del comercio marítimo mundial, siendo una ruta crítica para el transporte de contenedores, gas natural licuado (GNL) y granos. Y su posición geopolítica le otorga un valor intangible enorme, comparable a infraestructuras como el Canal de Suez.

Empresas logísticas globales como Maersk o COSCO ambas del sector de carga marítima y clientes del Canal de Panamá, tienen valoraciones de marca en miles de millones, pero la ACP opera como un monopolio estratégico, lo que multiplica su valor. Un enfoque conservador podría estimar su valor de marca entre 15 y 25 billones de dólares americanos, considerando su capacidad de generar flujos estables y su importancia geoeconómica.

No existe una cifra oficial, pero una estimación razonable para febrero 2025 situaría el valor de marca ACP en US$20.0 billones, integrando su impacto económico, su posición única en el comercio global y su capacidad de resiliencia operativa. Según Interbrand Top 100 Best Global Brands 2024, esta valoración pone a la ACP entre las 100 marcas más valiosas del mundo (puesto #35), una de las 10 más valiosas de Latinoamérica y entre marcas tales como IKEA US$24.5b #28, PEPSI US$21.0b #33, SONY, UPS y Nvidia US$20.0b #34,35,36, e Intel y Netflix con US$19,7 billones en los puestos #37 y #38.

El valor intangible es el alma de una marca y en este caso, de una corporación pública, es su principal motor de crecimiento. No solo define cómo es percibida, sino que impulsa decisiones de compra, fideliza clientes y protege a la organización en tiempos de incertidumbre como los actuales. Invertir en su construcción mediante storytelling en las redes sociales y en los medios tradicionales de comunicación, la innovación e inversiones estratégicas y la responsabilidad social corporativa son clave para garantizar la sostenibilidad y relevancia en un mundo cada vez más competitivo e incierto.

El autor es activista ambiental y empresario verde.