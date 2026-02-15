La innovación como respuesta urgente al cáncer en Panamá

Exclusivo Suscriptores

El cáncer no es una estadística lejana en Panamá. Cada año, más de 1,000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama; 900 hombres, con cáncer de próstata; más de 500 personas, con cáncer de piel; y más de 400, con cáncer de colon, según el Registro Nacional de Cáncer 2021. Detrás de cada diagnóstico hay una persona, una familia y un sistema de salud que enfrenta una presión creciente.

La ciencia médica avanza a una velocidad sin precedentes. Panamá ha tomado decisiones valientes al apostar por la especialización del Instituto Oncológico Nacional, un centro de referencia que representa el compromiso del país con la excelencia en la lucha contra el cáncer.

Panamá ya ha dado pasos importantes en descentralización, y el reto ahora es profundizar estos esfuerzos para acercar el diagnóstico temprano a las comunidades del interior. Bajo una rectoría unificada, es posible fortalecer las capacidades regionales sin perder la cohesión y calidad que caracterizan al Instituto Oncológico.

Hoy, la innovación en oncología se traduce en medicina personalizada. El cáncer ya no se aborda únicamente según el órgano afectado, sino a partir de su perfil molecular, lo que permite tratamientos más precisos y efectivos. Además, el desarrollo de terapias ágiles ha transformado procedimientos de varias horas en aplicaciones de minutos, facilitando que los pacientes reciban tratamiento cerca de sus hogares. Reducir el tiempo en hospitales no es solo conveniencia: es calidad de vida y dignidad.

El tiempo es el recurso más escaso en oncología. Entre la sospecha clínica y el inicio del tratamiento pueden transcurrir meses que marcan la diferencia entre la curación y el manejo paliativo. Nuestro rol implica impulsar el diagnóstico de precisión y facilitar el acceso oportuno a terapias innovadoras, siempre en alianza con autoridades sanitarias, profesionales de la salud y organizaciones de pacientes, para generar un impacto real y sostenible.

El abordaje del cáncer se fortalece cuando los distintos actores del sistema trabajan de manera conjunta. Las alianzas entre gobierno, organizaciones de pacientes, academia e industria permiten compartir conocimiento y construir soluciones que hacen la diferencia entre sistemas que reaccionan y sistemas que anticipan.

La innovación científica existe y la evidencia es clara. Avanzar requiere decisiones audaces que entiendan la salud no como un gasto, sino como una inversión estratégica que genera retornos medibles en productividad, bienestar social y desarrollo económico. Cada dólar invertido en salud es una apuesta por el capital humano de la nación. Panamá cuenta con el talento médico, la institucionalidad y los datos para lograrlo.

El autor es gerente general Roche Pharma Caribe, Centroamérica y Venezuela.