La integridad en el negocio de la banca

Escuchar audio noticia

Es un hecho innegable que las tres formas de gobierno que tenemos implementadas operan o cohabitan armónicamente y cada una sigue sus directrices sin interrupciones logrando arraigarse cada vez más profundo.

Los acuerdos preelectorales entre las fuerzas siniestras que lograron elegir a los funcionarios que hoy tenemos, seguramente están cobrando lo que pactaron y se les prometió. Podemos estar seguros de que estos no fueron acuerdos de recámara, sino mas bien de moteles de ocasión o kilombos, pues no hay alcoba tan grande que los pueda aguantar.

El anuncio de que una agrupación sindical podía nuevamente tener acceso a la banca, ya que el Ministerio Publico archivó los expedientes, lo que nos ha demostrado es la veracidad del dicho de “que en la política no hay sorpresas, sino sorprendidos.” Ahora todas esas travesuras han sido blanqueadas y esos miembros que han demostrado enriquecimiento ilícito, acciones de dudosa procedencia y posiblemente defraudaciones fiscales, ahora no son PEPs sino “angelitos”- Para el colmo, abogados sindicalistas han amenazado con demandar al Estado por daños y perjuicios por sumas millonarias, que de seguro incluirán el tradicional “cash back”

El fobierno paralelo sigue ejerciendo su influencia, y algo tan burdo y desmedido ha sido el nombramiento en el Legislativo de una pajarita verde con un nivel de salarios que es la envidia de cualquiera en el sector privado. Además, es una burla total al cacareo que hace el gobierno electo sobre la contención del gasto y la necesidad de racionalizar los pocos recursos que dispone el Estado. Habrá que adivinar si este animalito volador lo considera el sector bancario como PEP y en cuales instituciones tendría cuentas abiertas con fondos depositados, pero posiblemente no se dan por enterados, así como las autoridades que supuestamente los fiscalizan.

La cerecita del pastel la pone el narco gobierno que se mantiene infiltrado en instituciones del sector gracias a la corrupción de funcionarios e individuos que sirven de cómplices para el resguardo de esas fortunas provenientes de negocios relacionados con las drogas y quien sabe que otras cosas. La operación Jericó destapó ciertos negocios e individuos relacionadas con narcotráfico, lavado de activos e ilícitos que son usuarios del sistema bancario, pero ninguna institución se había percatado o tomado alguna acción al respecto. Los “asoleados” por Jericó son empresas e individuos de “poca monta” o sea insignificantes, si se les compara con los grandes jugadores que se mantienen en el anonimato, pero todos saben qué están allí y llevando a cabo sus actividades “business as usual”.

¿Como se adquiriría ese lujoso edificio en Santa María valorado en tres cuartos de millón de balboas? ¿Le pagarían con dinero contante y sonante al promotor o por transferencias realizadas en el sistema bancario nuestro? ¿Hubo aquí lavado de activos o blanqueo de capitales producto del tráfico de drogas? Los encubridores o facilitadores, llámense promotores, bancos y/o autoridades, siguen en el anonimato e impunidad.

Se ha mencionado que Panamá podría tomar medidas de retorsión contra los países que nos tienen en listas que denigran nuestra soberanía. Muchos protestan porque nos tienen en esas listas y pareciera que no se han dado cuenta del porqué estamos: ¿Será que en Panama el narco gobierno no se ha infiltrado en la actividad financiera? ¿Sera que el sistema esta limpio de fondos del narcotráfico o lavado de activos? ¿Será que no existe colusión entre todos los actores, incluyendo funcionarios? Hay que darse cuenta de que la enfermedad no está en la sábana, sino en el sistema, pero mientras no se tomen medidas correctivas para remediarlo, nunca saldremos de las listas pues los de afuera ven lo que nosotros no queremos ver. Cuidado que alardear implementar retorsiones, la risa se les podría convertir en morisqueta.

Seria ilusorio pensar que la Superintendencia de Bancos, así como exige que los estados financieros auditados sean públicos, que requiriera a todos los miembros con licencia para operar, a que publicaran periódicamente una declaración jurada, firmada por el presidente de la Junta Directiva, el gerente general o su equivalente y el oficial de cumplimiento, que dijera algo como esto: Los aquí firmantes declaramos bajo juramento que la totalidad de los fondos ingresados al Banco, en calidad de depósitos o pagos de obligaciones, provienen de actos lícitos y que los mismos no están relacionados, ni son dedicados, ni constituyen actividades ilícitas ni indebidas.

Si esto fuera una realidad, de seguro se acabarían las existencias de Lomotil y Pepto Bismol en Panamá.

El autor es ciudadano