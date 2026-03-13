¿La inteligencia artificial nos libera o nos vuelve dependientes?

Exclusivo

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una de las transformaciones tecnológicas más profundas de nuestro tiempo. Desde sistemas que recomiendan qué película ver hasta algoritmos capaces de diagnosticar enfermedades o escribir textos complejos, la IA avanza a una velocidad que supera incluso las predicciones más optimistas de hace apenas una década.

Sin embargo, junto con sus enormes posibilidades surge una pregunta inevitable: ¿estamos frente a una herramienta que potenciará nuestras capacidades o ante una tecnología que podría generar una peligrosa dependencia?

El debate sobre la dependencia tecnológica no es nuevo. Cada gran innovación, desde la imprenta hasta internet, ha provocado temores similares. No obstante, la inteligencia artificial introduce un elemento distinto: su capacidad de tomar decisiones, aprender de los datos y automatizar procesos cognitivos que antes eran exclusivamente humanos. Esto cambia profundamente la relación entre las personas y la tecnología.

En términos positivos, la IA representa una oportunidad histórica para mejorar la eficiencia, la productividad y la calidad de vida. En sectores como la salud, por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial permiten analizar miles de imágenes médicas en segundos, ayudando a detectar enfermedades como el cáncer en etapas tempranas.

En áreas como la planificación urbana y el ordenamiento territorial, cada vez más relevantes para países en desarrollo, la IA permite analizar grandes volúmenes de datos geoespaciales para tomar decisiones más inteligentes y sostenibles. En América Latina, donde históricamente han existido limitaciones en la capacidad institucional para procesar información compleja, estas herramientas podrían marcar una diferencia significativa.

Los gobiernos podrían utilizar inteligencia artificial para mejorar la planificación de infraestructura, optimizar el uso de recursos públicos o anticipar riesgos asociados al cambio climático.

La IA puede convertirse en un aliado estratégico del desarrollo. Sin embargo, el potencial de la inteligencia artificial también conlleva riesgos que no deben subestimarse. Uno de los principales es, precisamente, la dependencia tecnológica.

Cuando los sistemas automatizados toman decisiones por nosotros, desde elegir una ruta hasta recomendar qué noticias leer, se abre la puerta a una forma de dependencia silenciosa pero profunda.

Otro riesgo es la concentración del poder tecnológico. La mayoría de las plataformas de inteligencia artificial avanzadas están siendo desarrolladas por un reducido número de grandes empresas tecnológicas y países altamente industrializados. Esto podría generar una nueva forma de dependencia geopolítica: las naciones que no desarrollen capacidades propias en inteligencia artificial podrían quedar subordinadas tecnológicamente a quienes controlen estos sistemas.

Para los países de América Latina, este desafío es particularmente relevante. Si la región se limita a ser consumidora de tecnología sin desarrollar talento, investigación y ecosistemas de innovación propios, la brecha digital podría ampliarse aún más. En ese escenario, la inteligencia artificial dejaría de ser una herramienta de desarrollo para convertirse en un factor de dependencia estructural.

Además, la automatización de ciertos trabajos plantea interrogantes sobre el futuro del empleo y la necesidad de reentrenar a millones de trabajadores para adaptarse a nuevas realidades laborales.

Frente a este panorama, la clave no está en rechazar la inteligencia artificial ni en aceptarla sin cuestionamientos, sino en gobernarla inteligentemente. Los países que logren integrar la IA en sus políticas públicas, fomentar la educación tecnológica y promover la innovación local estarán en mejores condiciones de aprovechar sus beneficios sin caer en dependencia.

La historia demuestra que la tecnología no es buena ni mala por sí misma; todo depende de cómo las sociedades decidan utilizarla. En última instancia, la verdadera pregunta no es si la inteligencia artificial generará dependencia tecnológica. La pregunta es si tendremos la visión estratégica para utilizarla como una herramienta de autonomía y desarrollo.¡Porque, en la era de los algoritmos, la verdadera inteligencia seguirá siendo la humana!

Estudiante de Maestría enbOrdenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible / Universidad de Panamá