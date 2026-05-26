La inteligencia artificial ya comenzó a rediseñar la biología humana

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Durante los últimos años, gran parte del público ha percibido la inteligencia artificial como una herramienta conversacional. Para muchos, ChatGPT representa poco más que una versión avanzada de Google: un sistema capaz de responder preguntas, redactar textos o resumir información.

Sin embargo, esa interpretación es profundamente limitada.

Mientras buena parte del debate público continúa centrado en tareas digitales cotidianas, los principales laboratorios tecnológicos del mundo ya trabajan en algo mucho más trascendental: la integración entre inteligencia artificial, biología genética y medicina regenerativa.

Uno de los casos más reveladores es el de Sam Altman.

El fundador de OpenAI —la empresa detrás de ChatGPT— no solo impulsa modelos de lenguaje. También ha invertido cientos de millones de dólares en Retro Biosciences, una compañía enfocada en investigación sobre longevidad y rejuvenecimiento celular basada, entre otras líneas, en los llamados “factores de Yamanaka”.

Para entender la dimensión de esto, conviene detenerse un momento.

En 2006, el científico japonés Shinya Yamanaka descubrió que cuatro proteínas específicas podían “reprogramar” células adultas y devolverlas a un estado similar al embrionario. El hallazgo revolucionó la biología moderna y le valió el Premio Nobel.

En términos simples: células envejecidas podían recuperar características juveniles.

La posibilidad abrió una nueva frontera científica: regeneración de tejidos, reparación celular y potencial tratamiento de enfermedades asociadas al envejecimiento.

Pero existía un problema.

La reprogramación celular es extremadamente compleja y delicada. Un error puede provocar crecimiento descontrolado de células o incluso tumores. Allí es donde entra la inteligencia artificial.

Investigadores respaldados por Sam Altman y Retro Biosciences anunciaron recientemente avances donde modelos de IA fueron utilizados para rediseñar proteínas vinculadas a estos procesos biológicos, buscando hacer la reprogramación celular más eficiente y segura.

Es decir: inteligencia artificial aplicada directamente al diseño de biología humana.

La diferencia es histórica. Durante décadas, la humanidad utilizó computadoras para procesar información. Ahora comienza a utilizarlas para comprender, modelar y eventualmente modificar procesos biológicos fundamentales.

Eso implica un cambio de civilización.

La inteligencia artificial dejará de ser exclusivamente una revolución informática para convertirse también en una revolución biomédica.

Y aquí aparece otro elemento fundamental: la geopolítica.

Estados Unidos, China y otras potencias ya comprenden que el liderazgo tecnológico del siglo XXI no dependerá solamente de armas, petróleo o manufactura. Dependerá del control de tres pilares estratégicos: inteligencia artificial, computación avanzada y biotecnología.

Quien domine la convergencia entre esos campos poseerá ventajas económicas, médicas, militares y demográficas difíciles de igualar.

Por eso compañías tecnológicas están invirtiendo agresivamente en genética, neurociencia, longevidad y medicina regenerativa. No se trata únicamente de negocios. Se trata de poder estratégico.

Mientras tanto, en América Latina, gran parte del debate público sobre IA continúa atrapado entre temores superficiales, automatización laboral y curiosidades virales.

La discusión real va mucho más lejos.

La IA ya comenzó a entrar en laboratorios biológicos. Ya participa en investigación genética. Ya está ayudando a acelerar descubrimientos médicos.

Y aunque todavía estamos lejos de “detener el envejecimiento” —como a veces promete irresponsablemente Silicon Valley— lo cierto es que el paradigma científico ya cambió.

La pregunta dejó de ser si la inteligencia artificial transformará la biología humana.

La pregunta ahora es hasta dónde llegará esa transformación.

Y quizás más importante aún: qué países estarán preparados para comprenderla antes de que el nuevo paradigma tecnológico redefina las reglas globales.

El autor es empresario.