‘La isla mágica’ en el centro financiero

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Calle 50 es la columna vertebral del concreto, los dividendos y la prisa bancaria. En medio de la vorágine urbana, La Casona —sede de la Academia Panameña de la Lengua— se transformó en una auténtica isla mágica. Con motivo del primer siglo de la institución (1926–2026), el club de lectura Pasajeros en Tránsito y la entidad desarrollaron una maratoniana lectura continua de la obra cumbre de Rogelio Sinán, La isla mágica.

No se trató de un mero protocolo, sino de una festiva y necesaria profanación de los altares académicos para devolverle la palabra viva al pueblo. El propio nombre del club rinde tributo, a través de su emblemático poemario, a Elsie Alvarado de Ricord, alumna dilecta de Sinán y recordada directora de la corporación. Como advirtió Magdiel Torres en la apertura: «No hay mejor homenaje para un escritor que abrir las páginas de su obra y leerla». Y así se hizo, detonando la literatura contra viento y marea.

La isla mágica (1979) es la joya indiscutible de la narrativa nacional y un monumento del realismo mágico hispanoamericano. Es el cosmos donde habita el mago de la isla, ese tabogano universal que fraguó su sensibilidad entre la bohemia de Santiago de Chile, la mística deslumbrante de la India y los pasillos clásicos de Roma. Sinán insularizó el mundo para universalizar su Taboga natal, musa de la composición de Ricardo Fábrega. Concibió un artefacto que retrata el alma panameña en todas sus dimensiones: un territorio polifónico, erótico y sincretista, salvaguardado intacto por el mito y la oralidad.

Esta obra es la orfebrería de un artesano de la lengua. En La Casona reposa hoy el mecanuscrito original de la novela, cargado de tachaduras y notas al margen: una pieza documental invaluable que tuve el honor de donar a la institución para su custodia perpetua. Lejos de ser errores, esas marcas en el papel carbón son la cartografía del genio: la lucha encarnizada de Sinán contra la palabra imprecisa. El maestro ocupó durante décadas la Silla C del cenáculo académico.

Pese a los tropiezos logísticos, el espacio mutó en un archipiélago donde las voces más heterogéneas prestaron sus cuerdas vocales al texto. Leyeron académicos y poetas como Manuel Orestes Nieto y Javier Alvarado; los académicos Melquiades Villarreal y Rita Franco; la profesora Aleyda De Gracia; la jurista Morabia Guerrero; la exdiputada Ana Matilde Gómez y la diputada Paulette Thomas; el fundador de La Prensa, I. Roberto Bobby Eisenmann; el escritor y abogado Andrés Salamanca (Colombia); el lingüista Martín Jamieson y su hija, la escritora Alexandra Jamieson (ambos de Argentina). También participó una delegación de la «república» de Chiriquí.

La nómina completa de cómplices la integraron Gregory Robinson Guerra, Mariela Mirones, Maty Núñez Castillero, Berta Alicia Chen, Arsenia Herrera, Aura América González, Milvia Patiño, Minerva Caballero, Priscilla Gómez, Rosie González Ross, Adis Urieta, Mercedes Villavicencio, Octavio Castillo, Yara Marine, Conny McDonald, Anamaris McKay, Luz Mejía, Yessica Castillo, Yanuly Sanson, Kathya Arjona, Delia Cortés Márquez, Luis Antonio Williams Morgan y Andrea Puerta.

El idioma no es una pieza de museo embalada al vacío; es una hoguera que requiere soplo para arder. Al celebrar el centenario de la Academia, ‘Pasajeros en Tránsito’ demostró que La isla mágica del tabogano universal no descansa dormida en los anaqueles, sino en la respiración de quienes se niegan a dejar morir la poesía en medio del asfalto.

El autor es periodista y filólogo.