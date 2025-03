La jugarreta del traspaso de los puertos de Balboa y Cristóbal

Exclusivo Suscriptores

Los medios internacionales han hecho público una mega transacción que está en proceso de materializarse entre CK Hutchison Holding LTD y un consorcio liderado por BlackRock Inc que, una vez finiquitada, le permitirá operar los puertos de Cristóbal y Balboa, ya que en el paquete está incluido PPC, subsidiaria de Hutchison.

El billonario Larry Fink, cofundador y cabeza operativa por más de 40 años de BlackRock, aprovechando que Donald Trump en su discurso inaugural dijo que quería tomar de regreso el Canal de Panama, seguidamente comunicó a la Casa Blanca del interés de adquirir los puertos y ponerlos en manos americanas. Fink supo capitalizar el deseo de asegurarse para BlackRock la mayor transacción en infraestructura en la historia del banco de inversión. Fink se ha movido en el círculo de Trump por muchos años y lo mantuvo al tanto de las negociaciones con Hutchison, así como al Secretario del Tesoro y al Secretario de Estado Marcos Rubio. Por el otro lado, Frank Sixt, codirector de Hutchison afirmó que la transacción fue el resultado de “un rápido, discreto pero competitivo proceso” y no estuvo relacionado con aspectos políticos.

Bloomberg mencionó que esta transacción es una gran victoria para el presidente Trump y que el ofrecimiento de los puertos por parte del presidente José Raúl Mulino sucedió en la visita de Marcos Rubio a Panamá, ya que lograron rebajar la presencia china en los puertos en la ribera del Canal.

Analicemos la empresa CK Hutchison Holdings Ltd, una empresa que cotiza en la bolsa de Hong Kong y es la casa matriz de Hutchison Ports, y que tiene a la familia Li como los mayores accionistas. Aquí es donde se pone buena la cosa: Tres entidades de BlackRock son también importantes accionistas de CK Hutchison, a saber: BlackRock Fund Advisors, BlackRock Advisors (UK) Ltd y BlackRock Investment Management (UK) Ltd, o sea que han sido socios de la familia Li desde antes.

¡Qué interesante!, ¿verdad? Esta transacción entre partes altamente relacionadas es lo más parecido a un acomodo, ya que los $19 mil millones que pagaría el consorcio liderado por BlackRock a Hutchison recircularía de vuelta. Lo único que parece que cambiaria sería la cara del operador de los puertos que sería la italiana Mediterranean Shipping Company, mejor conocida como MSC, usuario importante del Canal de Panamá y con trayectoria de operaciones portuarias a nivel mundial. Lo que pareciera que en este paquete van también la venta por parte de Hutchison a BlackRock de otros 40 puertos alrededor del mundo.

Según declaraciones de BlackRock, esta transacción requeriría aprobación (“sign off”) por parte del gobierno panameño. Hay que ser muy ingenuo para no prensar que toda esta transacción y acuerdos ya fueron cocinados, tanto en Gringolandia como en Panamá, antes de hacerlo público. Pareciera ser la misma jeringa, pero con diferente pitongo para Panamá.

El numeral 2.8 de la Ley 5 de 16-01-1997, que aprobó el contrato, se titula “Autoridad para el traspaso de los derechos” , que dice: “La empresa podrá traspasar total o parcialmente, todos los derechos y obligaciones emanadas de esta contrato de concesión, o las actividades que se deriven del mismo…" y en el siguiente párrafo afirma “Cuando la cesión o traspaso se haga en favor de una subsidiarias o afiliada de la Empresa, bastará que la empresa comunique dicha cesión a el Estado”.

La definición mercantil de empresa afiliada es una que comparten estructuras de propiedad, ya sea por ser accionista minoritario de la otra o a través de asociación estratégica. Como se puede definir, la familia Li y BlackRock son accionistas comunes en CK Hutchison Holdings Ltd, por lo que la transacción pudiera considerarse entre partes relacionadas por afiliación y por tener accionistas comunes, por lo que pareciera que EL Estado panameño sería un simple observador.

La triste realidad es que pareciera que Panamá no va a sacar provecho de esta transacción pues, se indicó en el comunicado del Gobierno Nacional, que “se trata de una transacción global, entre compañías privadas”.

Informó que la Contraloría “…se encuentra en un proceso de auditoría a Panamá Port Company que debe continuar… y que las conclusiones serán factores importantes …de una nueva relación con el concesionario”.

¿Debemos pensar que la declaración de inconstitucionalidad del contrato existente va a ser utópica? ¿Será que una nueva relación con el concesionario sería negociable? ¿Será que han continuado secretamente la comunicación con el “Marco fulo”, y tras bastidores haber realizado acuerdos de kilombo? Recordemos que él estuvo presente en las negociaciones entre BlackRock y Hutchison, y él no va a permitir que se le empañe la gran victoria lograda por Trump y sus desquiciados, después de que en la sesión conjunta del Congreso y Senado Gringo, el desquiciado reafirmó su deseo de quitarnos el Canal.

Invocando a la transparencia que merecemos todos los panameños, en especial las dos terceras partes que no votaron por usted, toda deliberación que el Estado haya hecho, haga o vaya a hacer, debe ser pública y transmitida en vivo y directo, para que estemos vigilantes de las acciones que lleve a cabo usted, el Gabinete, los ministros, la AMP, la CSJ, la ACP y todas las entidades que de una u otra forma pretendan afectar nuestra soberanía o tomar decisiones en que vayan en detrimento del país.

