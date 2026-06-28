La langosta centroamericana: vigilar y prevenir más que infundir temor

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La producción agropecuaria de Panamá es vital para nuestra seguridad alimentaria. Cultivos básicos como el arroz, el maíz, el frijol, el tomate, el plátano, entre otros, son de vital importancia para la alimentación de la población panameña. La meta de la producción agropecuaria durante las últimas décadas ha sido alcanzar la mayor productividad posible por área cultivada, para proveer suficientes alimentos a la población panameña de manera sostenible. Pero para llegar a esta meta, los productores tienen que confrontar diversos factores abióticos y bióticos que merman la producción. Entre los factores más importantes se encuentran el impacto de malezas, enfermedades causadas por microorganismos y artrópodos plaga. De esos artrópodos plaga que afectan nuestra agricultura, muchos son artrópodos nativos y otros, artrópodos exóticos invasores que se han establecido en Panamá y han obligado a implementar programas de monitoreo y manejo integrado de plagas en el país.

Dentro de la diversidad de plagas existentes, podemos considerar como plagas potenciales aquellas que se encuentran a nivel internacional y, específicamente, en la región centroamericana (aunque sin reportes en Panamá), como la “langosta centroamericana” (Schistocerca piceifrons piceifrons (Walker, 1870)) (Orthoptera: Acrididae), que se encuentra establecida en la región mesoamericana desde el sur de México (principalmente en la península de Yucatán) hasta Guatemala. Además, mantiene reportes previos en Honduras, El Salvador, Nicaragua y el norte de Costa Rica. En Panamá aún no se ha reportado su presencia.

Durante los últimos seis años se han generado avisos de alerta fitosanitaria en la región centroamericana por parte del OIRSA (Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria) y de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, asociados a la presencia de esta plaga. Por parte de la población, durante cada alerta fitosanitaria ha habido identificaciones incorrectas y confusiones con especies nativas de langostas de las familias Acrididae y Romaleidae, que no representan un peligro a gran escala, al menos por el momento, como ocurre con la langosta centroamericana.

La intención de estas alertas fitosanitarias regionales (desde México hasta Panamá, incluyendo la República Dominicana) no es generar pánico, sino más bien prevenir y educar a la comunidad sobre aspectos básicos de identificación, monitoreo, daños potenciales y plantas hospederas de sus diversos estadios solitarios y gregarios. Esto, sobre todo, porque aisladas no representan un peligro, pero una vez que logran agruparse, pueden formar grandes grupos conformados por millones de especímenes llamados mangas, que son capaces de crear una nube que se desplaza hasta más de 100 km por día. Durante este recorrido, las mangas tienen la capacidad de arrasar cultivos agrícolas que desempeñan un papel fundamental en la seguridad alimentaria de las personas, sobre todo de aquellas que presentan mayor vulnerabilidad.

La intención de estas alertas es el monitoreo constante de las regiones que puedan presentar el establecimiento de este artrópodo plaga, como, por ejemplo, el Arco Seco de Azuero en Panamá, para tomar medidas oportunas. Entre ellas, identificar los sitios y plantas hospederas donde potencialmente se puedan establecer los estadios inmaduros y aplicar medidas de control, como el uso de control biológico (mediante hongos entomopatógenos) y control químico (con productos debidamente autorizados por las autoridades del país).

La langosta centroamericana es una plaga sin fronteras; los artrópodos, sobre todo los insectos, no tienen nada que ver con las fronteras humanas. Simplemente se desplazan de una región a otra en busca de alimento y de condiciones mínimas para establecer sus crías.

Durante las alertas fitosanitarias, si se encuentran especímenes sospechosos de una plaga cuarentenaria, lo más importante es informar a las autoridades competentes, que cuentan con el personal especializado y pueden brindar orientación adecuada, evitando la desinformación, el alarmismo y el temor injustificado.

Todas las investigaciones y acciones orientadas a conocer plagas no presentes en Panamá, como es el caso de la langosta centroamericana, pueden ayudar a proteger y prevenir la pérdida de cultivos fundamentales para la seguridad alimentaria de los habitantes de Panamá.

El autor es profesor del Centro Regional Universitario de Los Santos.