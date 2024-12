La ley para salvar la CSS

No hay tiempo. No se ha enfatizado suficientemente que esta variable es fundamental en el proceso de discusión de la ley, ya que debe estar en Gaceta Oficial antes del 31 de diciembre. Esta ley no admite muchas modificaciones. Es crucial que las mejoras, sean sustanciales o no, sean realmente significativas.

Cuando la situación del país mejore, habrá más confianza para enfrentar los retos venideros. Entre ellos, las actualizaciones y mejoras que esta ley seguramente necesitará con el tiempo. Estas podrán realizarse sin el estrés colectivo actual y con más recursos disponibles. No debemos subestimar la inteligencia y sabiduría colectiva de un pueblo que observa, aunque no siempre lo exprese abiertamente. Por ejemplo, hoy en día muy pocos aceptarían explícita y públicamente un aumento en la edad de jubilación, la inflación derivada del incremento de tres puntos porcentuales en la cuota patronal o la incertidumbre respecto a cómo el gobierno cumplirá sus aportes. Sin embargo, esto no significa que la mayoría constructiva del país no apoye una ley posible y razonable que marque el inicio de una solución. Confío en que al final prevalecerán el sentido común y la humanidad de la mayoría, frente a quienes no aportan valor con actitudes incendiarias.