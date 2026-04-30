La limpieza de Panamá es responsabilidad de todos

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Señor Presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino:

Reciba un respetuoso saludo.

Me dirijo a usted como panameño de nacimiento, criado en Las Cumbres, con 68 años de vida y con el orgullo intacto de mis raíces, aun después de haber vivido durante décadas fuera de nuestro país. Panamá no es solo mi lugar de origen; es una parte esencial de quien soy.

Precisamente por ese profundo amor a nuestra nación, me duele —y debo decirlo con franqueza— observar una realidad que no podemos seguir ignorando: el creciente deterioro de la limpieza en nuestro entorno.

No se trata únicamente de la bahía o de las calles principales. Es un problema que se extiende a nuestras comunidades, barrios, terrenos abiertos, ríos y caudales, y a espacios donde antes prevalecía la dignidad y hoy se percibe abandono. La acumulación de basura no es solo un problema visual o sanitario; es también un reflejo de una pérdida de conciencia cívica que afecta tanto a panameños como a extranjeros que residen o visitan nuestro país.

Es fundamental subrayar que aquí no hay excepciones: la responsabilidad es compartida. El compromiso y el esfuerzo deben provenir de todos —del Gobierno, del sector privado, de los residentes panameños y también de los extranjeros que hacen vida en Panamá. Solo mediante una acción conjunta, coherente y sostenida, podremos revertir esta situación.

Señor Presidente, esta realidad entristece, pero también indigna. Indigna ver cómo se normaliza lo que no debe ser normal. Indigna saber que tenemos la capacidad de ser mejores, pero no estamos actuando con la urgencia que el problema requiere.

En ese mismo sentido, es importante reconocer que esta no es —ni debe ser— una responsabilidad exclusiva del Gobierno. Pretender que el Estado resuelva por sí solo este problema fomenta dependencia y debilita el sentido de responsabilidad individual que como sociedad debemos fortalecer. Principios fundamentales —como no arrojar basura, mantener los espacios limpios y respetar el entorno— nacen en el hogar y se refuerzan en la vida cotidiana.

Sin embargo, el Gobierno tiene un rol esencial e insustituible: educar, orientar, establecer políticas claras y, sobre todo, liderar con el ejemplo a través de sus instituciones, ministros y funcionarios. Ese liderazgo debe ser visible, consistente y sostenido en el tiempo.

Este esfuerzo debe complementarse con una participación activa del sector privado y con una verdadera transformación en la conciencia cívica de la población. Se hace necesaria una campaña nacional permanente que no solo informe, sino que también forme, motive y despierte un sentido de responsabilidad y orgullo colectivo. Una campaña que llegue a todos los sectores de la sociedad —desde las comunidades más vulnerables hasta las más privilegiadas— dejando claro que este es un desafío que nos involucra a todos por igual.

Más allá de cualquier inversión económica, la verdadera transformación es una inversión humana: en valores, conducta y ejemplo. Ese cambio no se impone; se construye, se cultiva y se exige socialmente.

Reconozco y valoro el esfuerzo que usted ha realizado al asumir la dirección del país en condiciones complejas heredadas de administraciones anteriores. Su gestión hasta ahora merece respeto y apoyo. Precisamente por ello, me permito expresarle con respeto y franqueza que este tema requiere una acción decidida, visible y sostenida en el tiempo, que además inspire a la ciudadanía a ser parte activa de la solución.

Panamá merece más.

Los panameños merecemos más. Y juntos, todos —sin excepción— podemos lograrlo.

Atentamente,

Ian Alexander M. Clark