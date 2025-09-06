La lucha entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa

Exclusivo Suscriptores

Culiacán lleva más de ocho meses sufriendo la violencia generada por la disputa interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de la Chapiza y la Mayiza. Los primeros, herederos del Chapo Guzmán, portan el logotipo de una rebanada de pizza; los segundos, continuadores del Mayo Zambada, el de un sombrero norteño. El objetivo de ambos grupos es acabar con el otro, lo que ha llevado a la capital sinaloense a un estado de “narcopandemia”: la población se abstiene de salir de sus hogares y, si lo hace, sabe que debe regresar antes de que caiga el sol, pues la noche es el momento de los enfrentamientos más violentos.

Ante este escenario de incertidumbre y terror, la duda que surge a cada instante es: ¿cuándo terminará esta situación? Aunque es difícil de responder, comienzan a aparecer indicios de que los del sombrero podrían hacerse con el control de la capital.

Sinaloa, conocida como “el granero de México” por ser el estado agrícola más importante del país, es también el lugar donde se originó la siembra de amapola y marihuana. Ya en el siglo XIX había cultivos en la sierra, pero fue a partir de la década de 1940 cuando la producción se incrementó debido a la demanda originada en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

El nacimiento del Cártel de Guadalajara, en la década de 1980, cambió las reglas del narcotráfico. Sus fundadores, los sinaloenses Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Carrillo, demostraron que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos era un negocio muy lucrativo. Rápidamente empezaron a surgir narcotraficantes, organizaciones criminales y brazos armados, todo ante un Estado mexicano que, por complicidad o incapacidad, no logró enfrentar el problema de manera efectiva.

En 2018, la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, prometía un cambio en materia de seguridad. Afirmaba que acabaría con la violencia regresando a los soldados a los cuarteles y atacando las causas sociales que llevan a las personas a delinquir. Sin embargo, al concluir su sexenio, la realidad fue otra: se registraron 199,952 homicidios, superando las cifras de Calderón (120,463) y de Peña Nieto (156,066) (Vela, 2024). También hubo más de 50,000 desaparecidos, y en lugar de regresar a los militares a los cuarteles, se les empleó en funciones ajenas a su competencia. Se creó la Guardia Nacional bajo mando del Ejército y, según Global Firepower (2025), México cuenta con 412,000 soldados en activo, más que Brasil y Colombia.

A pesar de este panorama, Morena arrasó en las elecciones de 2024. Unos días después de asumir la presidencia, Claudia Sheinbaum presentó la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en cuatro ejes: atender las causas, consolidar la Guardia Nacional, fortalecer la inteligencia y coordinarse con gobiernos estatales. Es, en esencia, una continuación de la política de su antecesor, pero con un discurso renovado.

El Cártel de Sinaloa ha sobrevivido al PRI y al PAN. La política de Morena no ha significado un debilitamiento de la organización. Con Sheinbaum, parece que continuará la misma tendencia. La amenaza real proviene de Estados Unidos. Donald Trump ya designó a los cárteles mexicanos como terroristas. Los narcotraficantes saben que, de ser capturados y extraditados, enfrentarán cadena perpetua.

La captura en Estados Unidos del Mayo Zambada desató la violencia en Culiacán y la fractura interna. La aparente traición de un familiar del Chapo facilitó que el Mayo subiera a un avión que aterrizó en Texas, donde fue detenido. Inmediatamente, los herederos del Chapo y los del Mayo comenzaron a disputarse el control del cártel. Ahora saben que, de ser capturados, serán extraditados y pasarán su vida entre rejas.

Durante los ocho meses de enfrentamientos, se ha señalado que los Chapitos han perdido más miembros. Hasta marzo, las fuerzas federales habían capturado a once de sus operadores, mientras que de la Mayiza solo a seis (Aispuro, 2025). A esto se sumó el operativo militar para capturar a Iván Archivaldo Guzmán, quien, según The Wall Street Journal, habría escapado por túneles, como lo hizo su padre.

En los últimos días, Ovidio Guzmán se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos y aceptó colaborar con las autoridades. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la salida del país de 17 familiares de Ovidio hacia Estados Unidos como parte de esa negociación.

El escenario probable es que los Chapitos queden debilitados ante la captura de personajes estratégicos y las declaraciones de Ovidio afecten sus finanzas y redes de producción. Así, la Mayiza lanzaría ofensivas para tomar el control de Culiacán y poblados aledaños. En consecuencia, los hombres de los Chapitos podrían desplazarse a Los Mochis o Guasave, donde se toparían con cárteles rivales de fuerza considerable. La violencia se reduciría en Culiacán, pero se trasladaría a otras regiones rurales y agrícolas, afectando la producción y encareciendo los alimentos.

México ha sido históricamente país de tránsito y producción de drogas, y Sinaloa, uno de sus principales epicentros. En los últimos años, el auge del fentanilo ha reforzado este rol. La condición no cambiará fácilmente mientras persista la demanda estadounidense y un Estado que busca contener, pero no erradicar, el problema. Los cárteles sinaloenses parecen una hidra de mil cabezas: un eventual triunfo de la Mayiza en Culiacán solo detonaría el nacimiento de nuevas organizaciones.

El autor es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de México. Doctorando en ciencia política de la Universidad de Guadalajara y máster en Asuntos Políticos y Políticas Públicas de el Colegio de San Luis.