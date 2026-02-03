Exclusivo Suscriptores

En literatura, cuando quieres que un personaje sea querido u odiado, haces que la acción vaya cargándolo de motivos para que, cuando se dé la circunstancia correcta, el lector explote en amor u odio contra él. Es una de las artimañas de los escritores: se trata de hacer necesario al personaje, para bien o para mal.

Cuando un gobierno quiere dar una solución populista a una situación desastrosa, carga las circunstancias con dramatismo: desempleo, falta de insumos, degradación de las infraestructuras, de tal forma que el remedio no sea otro que el que ya lleva guardando calladito hasta que llegue el momento más oportuno y la opinión mayoritaria esté dispuesta a asumir cualquier cosa con tal de escapar.

La calle está preñada de motivos, dispuesta a la solución final: la reapertura de la mina como «única» solución a nuestros grandes males. En el «Davitos» tricolor que montamos como escenario, ya se vio que todos tienen ganas de negocio y no de soluciones reales, como dijo el alcalde capitalino, inventándose sin rubor cifras y emprendimientos, mientras el respetable se comía el cuento.

Y todo bajo la mirada del gobernador estadounidense para Panamá, que sigue paseándose por todos lados, vigilando el patio trasero de su jefe para que todo siga en orden, mientras los panameños se alinean poco a poco con las buenas ideas gringas para el futuro. Quizás la mina satisfaga más que el Canal, porque las dos cosas no pueden ser a la vez: no hay tierra de nuestras dimensiones que aguante tanta explotación.

Las consecuencias de la mina que viene no se verán a corto plazo, quizás a mediano y seguro que a largo plazo, pero el relato y la pedagogía ya los han construido y ganado los de la mina, utilizando sus artimañas, como los escritores. Es difícil competir contra el hambre y contra la pereza de quienes emprenden luchas y no las explican, para que sigan siendo sostenibles más allá de las necesidades inmediatas.

El autor es escritor.