La misión conciliadora y reconciliadora está en nosotros

Como todo parte de nosotros, nos hallamos en una encrucijada de concurrencias, ante el inmenso efecto globalizador y los cambios generados por la revolución digital, impulsada sobre todo por la inteligencia artificial. Esta atmósfera nos obliga a repensar cuestiones existenciales y a meditar —con sentido responsable y discernimiento— sobre el horizonte que vamos a tomar. El poder de la acción colectiva y comunitaria es significativo; por ello, debemos mirarnos con ojos inclusivos y conciliadores, no activar fronteras ni frentes, sino desactivar egoísmos para erradicar la pobreza y la desigualdad, que están en nuestras propias manos. Lo esencial es transformar la opresión, la lucha y el sometimiento en reconciliación, comunión y una comunidad justa.

Nos falta fraternizarnos, estrechar vínculos y coordinar acciones para cumplir con el compromiso global por la paz, la justicia y la dignidad. No podemos perder la ética. La moral es la ciencia por excelencia para evitar el derrumbe y no convertirnos en bestias salvajes. Despertemos, tomemos conciencia del momento. El verdadero instrumento del progreso radica en el factor complaciente de la rectitud.

Por cierto, un estudio reciente subraya el enorme potencial de la inteligencia artificial en un mercado global de medicina tradicional que alcanzaría los seiscientos mil millones de dólares en 2025. Sin embargo, esa tecnología no debe convertirse en un nuevo frente de explotación. Por eso es fundamental asegurar que todo avance sirva a los intereses de la humanidad en su conjunto.

Si la sociedad no concilia la justicia y la libertad, se hunde en todos los aspectos. No obstante, y a pesar de los pesares que nos inundan, hay que volver al corazón, sabiendo que un amigo reconciliado es un enemigo doblegado. El sano compás nadie lo detiene: sabe hacer vibrar todas las cuerdas, ninguna ingratitud lo cierra y, menos aún, ninguna indiferencia lo cansa. No olvidemos jamás que el aliento del espíritu humano está en constante llamamiento al orden, construyendo puentes de diálogo y fomentando la concordia.

No es casualidad que esta era de profunda innovación nos lleve a reflexionar sobre lo que significa ser ciudadanos de bondad y verdad, de palabras y de hechos. Eso nos impulsa a ahondar también en el papel de la ciudadanía en la tierra.

El mundo es nuestro. Nace en nosotros cada día con la suma total de nuestras posibilidades vitales. En consecuencia, no podemos aspirar a reconstruir un planeta mejor sin corregir y regenerar primero a las personas. Por eso, tanto el encuentro como el reencuentro con uno mismo —entre la tecnología y la sabiduría ancestral— nos hará bien a todos, hasta sentirnos en paz y promover un orden más humano en las relaciones sociales. Así contribuiremos a sociedades pacíficas y justas, al servicio del desarrollo humano integral y del bienestar de la familia humana.

Ciertamente, el brío armónico no es una meta ya alcanzada ni una posición estática. Hay que trabajarlo a diario: es más un acto que un estado. Depende de la conciencia y de la voluntad de quien habita el presente.

La paz, en suma, se crea, y uno se recrea en ella como en un poema que sana todas las penas. Al fin y al cabo, todo comienza en el interior del corazón: uno tiene que sentir la paz, reconocerla, desearla, amarla y abrazarla como algo propio, con el análogo que nos acompaña. Descubriremos entonces el valor y la fuerza de aproximarnos, de avenirnos a la quietud, porque el ser humano ha dejado de ser lobo para su semejante.

Todo es cuestión de celebrarlo con honradez. Y así como el Pacto Digital Mundial nos brinda la oportunidad de integrarnos en una perspectiva más sostenible —para que no nos sorprenda la rápida evolución de la técnica—, también nosotros debemos abrazarnos en verso, para versar el cruce entre la justicia y la conciliación.

¡El gozo será grande!

El autor es escritor.