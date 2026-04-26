La movilidad panameña al límite: entre la improvisación y la oportunidad histórica

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La movilidad en Panamá se ha convertido en uno de los principales factores que condicionan la calidad de vida, la productividad y la sostenibilidad urbana del país. Aunque los avances en infraestructura, como la expansión del Metro, la construcción de corredores y la modernización de algunas vías, representan pasos importantes, la realidad cotidiana de miles de panameños sigue marcada por tranques interminables, sistemas de transporte fragmentados y una planificación que históricamente ha reaccionado más que anticipado.

El resultado es un modelo de movilidad que no responde a las necesidades actuales y mucho menos a las futuras.

El problema no es solo técnico; es estructural

Panamá ha crecido bajo un paradigma centrado en el automóvil particular, incentivado por décadas de políticas que privilegiaron la expansión vial sobre el transporte público integrado.

Este enfoque ha generado una dependencia que hoy se traduce en congestión crónica, altos costos económicos y un impacto ambiental significativo. La paradoja es evidente: cada nueva vía prometía “agilizar el tráfico”, pero terminaba atrayendo más autos y reproduciendo el mismo problema a mayor escala.

A esto se suma la fragmentación institucional. La movilidad es un sistema, pero en Panamá funciona como piezas sueltas: el Metro por un lado, MiBus por otro, los corredores en manos distintas, los municipios con competencias limitadas y una ausencia de gobernanza metropolitana que articule decisiones.

Sin una autoridad única de movilidad, la planificación se vuelve dispersa y la ejecución, lenta e incoherente. El ciudadano lo vive a diario: rutas que no conectan, paradas inseguras, aceras inexistentes y tiempos de viaje impredecibles.

Oportunidad histórica

Sin embargo, el panorama no es solo crítico; también es una oportunidad histórica. Panamá tiene las condiciones para convertirse en un referente regional en movilidad sostenible si decide cambiar el rumbo. La expansión del Metro hacia Panamá Oeste, la integración tarifaria, la electrificación del transporte público y la recuperación del espacio peatonal son pasos posibles y necesarios, pero requieren visión, continuidad y una política pública que trascienda ciclos gubernamentales.

Panamá atrapado en su propio tráfico

Uno de los retos más urgentes es la movilidad en las periferias, especialmente en Panamá Oeste, donde la población crece aceleradamente sin una red de transporte acorde. El resultado es un colapso diario en los accesos al Puente de las Américas y al Puente Centenario.

La futura Línea 3 del Metro representa un alivio potencial, pero su impacto dependerá de la integración con buses alimentadores, estacionamientos disuasorios y un rediseño urbano que permita vivir, trabajar y estudiar sin depender del automóvil.

Otro desafío es la movilidad activa

Caminar en muchas zonas del país es una actividad de riesgo: aceras rotas, inexistentes o invadidas; cruces inseguros; y un diseño urbano que prioriza la velocidad vehicular sobre la vida humana. La bicicleta, por su parte, sigue siendo vista como un deporte más que como un medio de transporte viable. Sin infraestructura segura, ninguna campaña de promoción será suficiente.

La movilidad también es un asunto de equidad. Los hogares de menores ingresos destinan más tiempo y dinero a desplazarse, lo que limita sus oportunidades laborales y educativas. Un sistema de transporte público eficiente no es solo una obra de infraestructura: es una política social que reduce desigualdades.

Panamá necesita un cambio de paradigma

No basta con construir más vías; hay que construir mejores ciudades. La movilidad debe planificarse como un derecho y como un servicio público esencial, no como un problema técnico aislado. Esto implica adoptar un enfoque metropolitano, priorizar el transporte público, recuperar el espacio para peatones y ciclistas, y vincular la movilidad con el ordenamiento territorial.

El futuro de la movilidad en Panamá dependerá de decisiones valientes. El país puede seguir atrapado en el círculo vicioso del tráfico o puede apostar por un modelo sostenible, integrado y humano.

La elección está sobre la mesa, y el tiempo para decidir se agota.

El autor es estudiante de Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible