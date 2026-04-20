La necesidad de un Pacto Constituyente

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La puesta en marcha de un proceso constituyente no es cualquier cosa. Por lo mismo, hablar y debatir con respecto a lo que implica un proceso constituyente no es hablar ni debatir sobre cualquier cosa. Esto es así porque hablar y debatir sobre lo que implica un proceso constituyente es hablar y debatir sobre el proceso que tiene como objetivo aprobar una Constitución, es decir, la norma suprema de un país. Esto va a tener mayor importancia si se tiene presente que todo proceso constituyente que tenga como propósito aprobar una Constitución, existiendo previamente otra, implica y conlleva una ruptura constitucional. Y, como es obvio, esa ruptura constitucional también va a implicar la ruptura del orden constitucional previsto y regulado en la Constitución que se va a derogar para ser reemplazada por la nueva Constitución. Por eso, reiteramos, hablar y debatir sobre un proceso constituyente no es cualquier cosa.

De ahí la importancia que adquiere la existencia de un Pacto Constituyente. Pero, ¿qué significa un Pacto Constituyente? Este trata del pacto político al que llegan y acuerdan todas las fuerzas políticas y todos los grupos sociales representativos de una comunidad, en el que se consigna la voluntad y la decisión de poner en marcha un proceso constituyente. Como se observa, este no es cualquier acuerdo ni cualquier pacto, ya que se trata de un pacto político en el que ha de quedar claramente consignada la voluntad y la decisión de poner en marcha un proceso constituyente que tiene como finalidad la aprobación de una nueva Constitución. Por eso, ese pacto político se le puede denominar como un Pacto Constituyente, al representar el acuerdo político en el que se aprueba ejercer el poder constituyente originario para refundar el país de que se trate.

Debe ser producto de ese Pacto Constituyente, por ejemplo, la convocatoria a la Asamblea constituyente que ha de aprobar la nueva Constitución, así como la creación y adopción de las reglas en las cuales se van a escoger los integrantes de dicha Asamblea, el número de constituyentes que la conformarán, el tiempo con el que contará la Asamblea constituyente para aprobar la nueva Constitución, así como disponer llevar a cabo un referéndum para que sea el pueblo el que decida si quiere o no la nueva Constitución aprobada en un inicio por la Asamblea constituyente.

Es por todo lo anterior por lo que se hace necesario contar con ese Pacto Constituyente. La legitimidad del proceso constituyente que se pretenda llevar a cabo dependerá, sin duda alguna, de la existencia o no de ese Pacto Constituyente.

En fin, si lo que se va a ejercer es el poder constituyente originario, ha de ser el titular de ese poder, el pueblo, el que ha de fijar las reglas en las cuales se pondrá en marcha dicho poder, todo lo cual ha de quedar así consensuado en un Pacto Constituyente.

Como se sabe, desde hace un año se ha estado llevando a cabo todo un proceso de alfabetización constitucional con miras a crear conciencia con respecto a la necesidad de contar con una nueva Constitución. Se trata de una labor ciudadana de gran relevancia. Con ello se busca que la ciudadanía conozca de qué trata una Constitución y cómo se llega a ésta. Ha sido y es un proceso de gran significado democrático.

Pues bien, ahora de lo que se trata es que el titular del poder constituyente originario, el pueblo, se manifieste y decida cómo ha de llevarse a cabo el proceso constituyente por medio del cual se busca aprobar la nueva Constitución que requiere Panamá. Y para que esto se dé es por lo que se ha de convocar a ese gran Pacto Constituyente.

Ninguno de los poderes constituidos, por más que cuente con legitimidad democrática, puede tomar por sí solo decisiones que competen al titular del poder constituyente originario. Es este el que debe tomar las grandes decisiones; es a este al que corresponde determinar las distintas etapas del proceso constituyente.

Por tanto, la pregunta a formular y responder sería, parafraseando la letra de la canción: ¿Pacto Constituyente para cuándo?

El autor es abogado y exprocurador de la Administración.