La neutralidad a merced de improvisados

La gira de diputados a Taiwán es una demostración peligrosa de improvisación geopolítica, manipulación y egos parlamentarios inflados. En un escenario donde Estados Unidos y China —principales usuarios del Canal— compiten por la hegemonía económica global, un segmento de la Asamblea desecha, por ignorancia o por alardear de ella, la realidad de que la República administra un paso marítimo disputado y decisivo, y que está obligado a actuar como potencia geoestratégica, no como un archipiélago de agendas personales.

La Cancillería fue categórica al recordar que la política exterior es una función del Ejecutivo. El presidente José Raúl Mulino, con razón, advirtió que no permitirá que Panamá “atraiga un problema que no es del país”.

El Estado habla con una sola voz, mientras la Asamblea murmura con 71. Cada diputado que actúa por cuenta propia, en una nación de alta sensibilidad geopolítica, abre una grieta en la neutralidad, condición de primer orden estratégico.

La Asamblea como mercado de intereses foráneos. Hoy la Asamblea se divide entre tres corrientes de alineamiento externo, cada una con su lógica:

La bancada pro-China : pragmática, anclada en la relación con el segundo usuario del Canal y socio económico clave. La comunidad de origen chino es dinámica y una de las más grandes.

La bancada pro-EUA : el grupo parlamentario articulado y estable, que acompaña las posturas de Washington en seguridad, inversión y gobernanza regional e intereses globales.

El grupo emergente pro-Taiwán: diputados viajeros que operan bajo invitaciones, giras y mecanismos de la diplomacia pública taiwanesa. Aunque Panamá no reconoce a Taiwán desde 2017, este grupo funciona como vector indirecto de influencia estadounidense, amplificado por el respaldo estratégico que Washington otorga a Taipéi.

Estos dos últimos orbitan alrededor de la potencia EUA. El primero responde a la relación bilateral oficial. El segundo, al activismo de encuentros diplomáticos de una entidad que Panamá no reconoce como Estado.

Entre los tres polos, no existe una bancada pro-Panamá, que defienda la neutralidad frente a los dos colosos.

El compromiso de una sola China. Desde 2017, al reconocer a la República Popular China, Panamá asumió el principio de una sola China, que establece que Taiwán forma parte de China y que no puede mantener vínculos oficiales con Taipéi. Cuando diputados realizan actos políticos en Taiwán, violentan ese compromiso de Estado y erosionan la credibilidad.Pocos países tienen un activo tan determinante como el Canal, una ventaja estructural que trasciende su tamaño y es factor crucial del comercio global. Esa condición exige disciplina estratégica, no improvisación ni ego estelar.

No existe un marco legal que regule este tipo de acción. Ese vacío convierte a cada uno de los 71 parlamentarios en una puerta abierta para la presión diplomática de potencias. China y Estados Unidos presionan, invitan, tantean, financian y seducen. Eso no es nuevo ni es ilegal.

Lo escandaloso es que Panamá carezca de los cortafuegos institucionales para impedir que esa influencia fragmente su política exterior. O la anule.

Panamá debe actuar con decisión para recuperar el control de su destino internacional. Ningún diputado puede viajar a países no reconocidos o políticamente sensibles sin una no objeción vinculante de la Cancillería y establecer una prohibición de fondos extranjeros para viajes legislativos. Si un Estado extranjero paga el viaje, debe clasificarse como dádiva diplomática y sancionarse según la Ley de Ética.

Nuestra república no está al margen de la pugna global. Es el tablero. El Canal la coloca en el corazón de la disputa.

El autor es periodista y filólogo.