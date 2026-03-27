La nueva imprenta… y el peligro de una humanidad sin verdad

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Nunca en la historia el ser humano tuvo tanto acceso a la información. Y nunca fue tan difícil distinguir entre la verdad y la mentira.

Durante siglos, el conocimiento fue un privilegio.

En la Europa medieval, más del 90% de la población era analfabeta y los libros, copiados a mano en monasterios, no solo eran escasos: estaban vigilados, filtrados y contenidos. El saber no circulaba; se administraba.

Entonces ocurrió uno de los grandes puntos de inflexión de la historia: la imprenta.

Con ella, el conocimiento dejó de ser un bien encerrado y comenzó a expandirse como un incendio luminoso. Surgieron los libros, luego los panfletos y, más tarde, los periódicos. Nació el periodismo como oficio y, con él, una responsabilidad: buscar la verdad, verificar los hechos y servir como conciencia vigilante frente al poder.

Durante generaciones, el periodista fue más que un narrador: fue un filtro ético.

Hoy, siglos después, vivimos una transformación de magnitud comparable.

Las redes sociales han democratizado la palabra como nunca antes. Cada ciudadano tiene en sus manos una imprenta infinitamente más poderosa que la de Gutenberg. Puede informar, opinar, denunciar e influir.

Pero, en ese mismo acto, hemos desmontado el filtro.

La información ya no pasa necesariamente por el rigor, ni por la verificación, ni por la responsabilidad. Circula libre, inmediata y emocional. Y, en ese torrente, la verdad ha dejado de ser el criterio dominante. Ahora lo es el impacto.

Vivimos en un mundo donde la visibilidad no depende de lo cierto, sino de lo que logra captar la atención.

Y allí radica el gran dilema de nuestro tiempo.

Porque, si la imprenta liberó a la humanidad de la ignorancia, esta nueva revolución corre el riesgo de sumergirla en algo más complejo: la confusión permanente.

No estamos ante una crisis de información. Estamos ante una crisis de criterio.

La mentira —disfrazada de noticia— viaja hoy con una velocidad y una eficacia que ninguna censura medieval habría podido imaginar. Y lo más inquietante: muchas veces no es percibida como mentira, sino como una versión más dentro de un ruido interminable.

En este nuevo ecosistema, cada individuo se ha convertido, sin formación ni conciencia plena, en emisor de información. Cada teléfono es una redacción. Cada usuario, un editor sin código.

Y, sin embargo, la ética no ha evolucionado al mismo ritmo que la tecnología.

Aquí es donde se define el futuro.

No será la regulación lo que rescate la verdad —porque toda regulación corre el riesgo de convertirse en control—, sino la formación de una nueva conciencia individual. Una cultura donde cada ciudadano entienda que comunicar no es un acto neutro, sino una responsabilidad.

Así como en su momento se enseñó a los periodistas el valor de la veracidad, hoy debemos enseñar a las sociedades el valor de discernir.

Educar para pensar.Educar para dudar.Educar para verificar.

Porque, en esta nueva era, el problema no es quién tiene la voz, sino qué hace con ella.

Estamos viviendo, sin duda, un nuevo Renacimiento, pero no uno guiado por la claridad, sino por la sobreabundancia.

Un Renacimiento sin filtro.

Y, en ese mundo, la gran pregunta no es tecnológica, sino moral.

¿Seremos capaces de construir una cultura donde la verdad vuelva a tener valor?

¿O aceptaremos, silenciosamente, que toda afirmación vale lo mismo, independientemente de su veracidad?

La respuesta no está en las plataformas. Está en nosotros.

Porque la imprenta liberó la mente del hombre del silencio impuesto. Pero esta nueva revolución ha liberado su voz… sin garantizar su conciencia.

Y una sociedad que pierde la capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira no se desinforma: se desorienta.

Y, cuando una sociedad se desorienta, su futuro deja de depender de lo que sabe…y empieza a depender de lo que cree.

El autor es exdirector de La Prensa