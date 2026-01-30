La opinión ciudadana en un contexto de incertidumbre

Exclusivo Suscriptores

Tras un convulso quinquenio pospandémico caracterizado por un largo ciclo de protestas, en 2025 Panamá ha entrado en un nuevo momento histórico atravesado por importantes retos, como el devenir del proyecto minero de Donoso o las intenciones del nuevo presidente de Estados Unidos de retomar el Canal. En esta coyuntura, las personas entrevistadas en la IV Encuesta de Ciudadanía y Derechos (2025) expresan una mayoritaria predilección por la democracia (49%), acompañada por un creciente 27% que considera que en algunas ocasiones es preferible el autoritarismo.

En términos económicos, empeora la calificación del desempeño del país, llegando al 87% las personas que evalúan de forma negativa y muy negativa la situación económica, el peor registro de la serie histórica. El descalabro del PIB en 2020, el posterior aumento de los precios, el incremento del desempleo en 2025, unido a la volatilidad de los mercados, entre otras causas, han tenido un efecto acumulativo en los bolsillos de la ciudadanía, lo que posiblemente esté agravando esta percepción. Pero, a pesar de las dificultades, un 62% prioriza el medioambiente por encima del crecimiento económico; en este sentido, la minería ocupa el último lugar entre las preferencias, siendo el turismo, la actividad agropecuaria y el Canal las actividades a priorizar según las personas entrevistadas.

En cuanto al Canal de Panamá, hay que enfatizar que el 70% manifiesta que las intenciones de Donald Trump son reales. A pesar de ello, más de un 80% considera que el Canal debe permanecer en manos panameñas y más de un 70% se siente orgulloso de que el Canal le pertenezca a Panamá, un resultado que contrasta con más del 70% que considera que la ruta interoceánica no les beneficia. Esta ambivalencia entre el orgullo y la falta de socialización de los frutos del Canal puede estar indicando que, a pesar del reconocimiento de su importancia, las personas encuestadas demandan el cumplimiento de deudas sociales postergadas.

En definitiva, en los resultados de la IV Encuesta de Ciudadanía y Derechos concurren una combinación de pesimismo económico y sensibilidad ambiental, acompañadas por una polaridad entre el apoyo a la democracia y la preferencia por el autoritarismo, en una compleja coyuntura cargada de desafíos.

El autor es sociólogo e investigador del CIEPS para Ciencia en Panamá.