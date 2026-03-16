La oportunidad de Panamá para construir una nueva economía: biotecnología y biodiversidad

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Durante más de un siglo, la economía panameña ha estado estrechamente ligada a su posición geográfica estratégica y, en particular, a los ingresos generados por el Canal de Panamá. Este modelo ha sido fundamental para el desarrollo del país y continúa siendo un pilar importante de nuestra economía. Sin embargo, el mundo está cambiando rápidamente. Las economías más dinámicas del siglo XXI no se basan únicamente en infraestructura o comercio, sino también en conocimiento, innovación y tecnología.

Panamá tiene hoy la oportunidad de dar un paso hacia ese futuro.

Nuestro país posee una de las mayores riquezas biológicas del planeta. Sus bosques tropicales, ecosistemas marinos y diversidad genética constituyen un patrimonio natural extraordinario. Sin embargo, esta riqueza enfrenta dos riesgos simultáneos: por un lado, la degradación de los ecosistemas; por otro, la falta de aprovechamiento estratégico de su potencial científico y económico.

La biodiversidad panameña no debe verse únicamente como un recurso que debemos proteger —aunque su conservación es fundamental—, sino también como una fuente de conocimiento, innovación y desarrollo sostenible.

En este contexto, la biotecnología emerge como una herramienta poderosa para transformar la forma en que entendemos la relación entre naturaleza, ciencia y economía.

La biotecnología permite desarrollar nuevos medicamentos, mejorar cultivos, crear bioinsumos agrícolas, producir materiales sostenibles y generar soluciones innovadoras para la salud, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. En otras palabras, permite convertir el conocimiento científico sobre la biodiversidad en valor económico, bienestar social y desarrollo sostenible.

Este es precisamente el cambio de paradigma que representa el fortalecimiento de INDICASAT-AIP como centro de pensamiento en biotecnología y bioinnovación en Panamá, así como su reciente designación como Centro de Excelencia por la Organización de Estados Americanos.

Durante años, la investigación científica en nuestro país ha producido conocimiento de alto nivel. Sin embargo, muchas veces ese conocimiento no logra traducirse en políticas públicas, innovación empresarial u oportunidades económicas concretas. El reto que enfrentamos ahora es conectar la ciencia con la toma de decisiones, con el sector productivo y con las necesidades de la sociedad.

Como centro de pensamiento, INDICASAT-AIP busca precisamente construir ese puente. Nuestro objetivo es aportar evidencia científica rigurosa que permita diseñar políticas públicas que impulsen una bioeconomía sostenible. Esto implica promover marcos regulatorios modernos que faciliten la inversión en biotecnología, fomentar la colaboración entre científicos y empresas y fortalecer la comprensión pública del valor estratégico de la biodiversidad.

Una bioeconomía basada en ciencia puede abrir nuevas oportunidades para Panamá. Puede generar empleos de alto valor agregado, impulsar emprendimientos tecnológicos, fortalecer la investigación médica y ofrecer alternativas económicas para comunidades rurales e indígenas.

Más importante aún, puede demostrar que la conservación de la biodiversidad y el crecimiento económico no son objetivos opuestos, sino complementarios.

El verdadero desafío no es elegir entre proteger la naturaleza o desarrollarnos económicamente. El desafío es desarrollar una economía que dependa precisamente de mantener esa biodiversidad viva y saludable.

Cuando un país basa su economía en la mera extracción o en la destrucción de sus recursos naturales, compromete su futuro. Pero cuando la basa en conocimiento científico, innovación y uso sostenible de la biodiversidad, crea un modelo de desarrollo mucho más resiliente y sostenible a largo plazo.

Panamá tiene las condiciones para convertirse en un referente regional en bioinnovación. Contamos con biodiversidad única, una ubicación estratégica, talento científico en crecimiento y un ecosistema académico cada vez más dinámico.

Lo que necesitamos ahora es visión a largo plazo, acompañada de una decidida inversión pública y privada.

El fortalecimiento de INDICASAT-AIP como centro de pensamiento en biotecnología y bioinnovación representa un paso importante en esa dirección. Nuestra misión es contribuir a que Panamá construya las bases de una política nacional de bioeconomía que permita aprovechar responsablemente su riqueza biológica para generar conocimiento, innovación y prosperidad.

El siglo XXI pertenece a las economías que invierten en ciencia. Panamá tiene todo para ser una de ellas.

El autor es director de INDICASAT-AIP.