La oportunidad de transformar la espera en crecimiento

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Hay decisiones que pesan más de lo que parece a primera vista. La aprobación para procesar la roca acumulada en Cobre Panamá es una de ellas. No solo porque activa una operación industrial de alto impacto económico, sino porque envía un mensaje de que Panamá está dispuesto a gestionar con cabeza fría un problema complejo y transformar una inercia costosa en una oportunidad económica tangible.

En el corazón de esta decisión está un dato sencillo y contundente. En Donoso hay alrededor de 38 millones de toneladas de mineral ya fragmentado, listo para ser procesado, con potencial para producir cerca de 70 mil toneladas de cobre en aproximadamente un año. Es mineral que ya existe, ya se extrajo, ya está ahí. Convertirlo en concentrado exportable no es abrir un nuevo capítulo extractivo; es evitar que ese inventario se convierta en una historia de derroche y pérdida de valor para el país.

El efecto económico es directo e inmediato. El propio plan de procesamiento de la roca acumulada contempla la contratación de al menos 1,200 personas nuevas, además del personal ya vinculado a la operación, y activa puestos indirectos en transporte, logística, servicios y suministro de equipos y alimentos. Es la diferencia entre una zona que se va apagando lentamente y un territorio que vuelve a moverse: camiones que trabajan, talleres que abren y pequeños negocios que recuperan clientela. Ese movimiento, en un periodo de doce meses, permite oxigenar economías locales que se habían quedado en pausa.

Pero quizá el mensaje más potente está menos en la nómina y más en el tablero internacional. Cobre Panamá llegó a representar alrededor de 1% de la producción mundial de cobre y cerca de 5% del producto interno bruto panameño en 2022. Esa magnitud no se borra de un plumazo en los modelos de riesgo país ni en los análisis de las grandes casas de inversión. Permitir el procesamiento de la roca acumulada, hacerlo bajo un plan claro y en coordinación con la empresa operadora, es la forma más rápida de mostrar que Panamá no ha renunciado a ser un actor serio en la economía del cobre, aunque siga debatiendo el modelo minero que quiere para el futuro.

Los mercados leen señales, no discursos. First Quantum ha señalado que el procesamiento de esta roca puede aportar alrededor de 70 mil toneladas de cobre y ha incorporado esa contribución temporal en sus guías de producción futuras. Para un país pequeño como Panamá, que una compañía global incluya en sus números el procesamiento de mineral en Donoso, con un calendario y volúmenes definidos, significa que el mundo financiero empieza a descontar que el país está encaminando la situación de su principal activo minero.

El impacto reputacional va más allá del sector. En 2025 ya se habían vendido más de 122 mil toneladas de concentrado almacenado, generando casi 30 millones de dólares en regalías, canalizadas a obras visibles como centros de salud, ampliación de escuelas, reparaciones de carreteras y mejoras en agua y electricidad. Atar el procesamiento de la roca acumulada a resultados concretos, medibles por la ciudadanía, es una oportunidad para cambiar la conversación de la abstracción de las cifras a la concreción de los beneficios. Cuando un vecino ve que la carretera que usa a diario se arregla con ingresos provenientes de un activo inmóvil, la discusión deja de ser solo ideológica y se vuelve cotidiana.

Hay además un elemento de credibilidad institucional que no hay que subestimar. El gobierno ha puesto en marcha un esquema de auditoría independiente que revisa el desempeño de la operación en dimensiones ambientales, sociales, fiscales y operativas, con un informe previsto para este año. Ese solo hecho refuerza la narrativa de un país que no actúa a ciegas, sino que mide, certifica y toma decisiones con datos. Esa es exactamente la imagen que Panamá necesita proyectar si quiere atraer inversiones en sectores como energía, logística avanzada o tecnología.

El material rocoso, visto así, se convierte en una prueba piloto de gobernanza económica. En un plazo limitado, con un volumen definido de mineral, Panamá puede demostrar tres cosas al mismo tiempo: primero, que es capaz de ejecutar un plan industrial sin sobresaltos; segundo, que puede convertir un activo inmóvil en flujo de caja para el Estado y para proveedores locales; y tercero, que sabe insertarse en cadenas globales de valor de un metal que es clave para la transición energética, en un momento en que el mundo se pregunta de dónde saldrá el cobre necesario para electrificarlo todo.

Vale la pena mirarlo en perspectiva regional. Mientras países como Perú y Chile compiten por cada tonelada adicional de cobre y ajustan regulaciones para no perder atractivo, Panamá tiene en esta acumulada una oportunidad rápida para pasar del estancamiento a una actividad económica limitada y bien definida, sin reabrir la mina. No se trata de copiar modelos ajenos, sino de enviar una señal propia. En Panamá hay capacidad industrial instalada, hay recurso humano entrenado, hay infraestructura energética y logística, y hay disposición a hacer las cosas con orden. En un mundo donde la oferta de cobre enfrenta tensiones y los déficits proyectados se acumulan hacia 2030 y 2040, desaprovechar esa ventaja sería, sencillamente, un lujo que el país no puede darse.

Por eso, más que una nota al margen de la coyuntura, la aprobación del procesamiento de la roca acumulada en Cobre Panamá debe leerse como un mensaje de futuro. El éxito de este proceso en los próximos doce meses será observado con lupa por calificadoras, bancos, traders de materias primas y potenciales inversionistas en otros sectores. Si Panamá logra mostrar que puede administrar esta etapa con previsibilidad, transparencia en los resultados económicos y beneficios tangibles para las comunidades, habrá dado un paso decisivo para reposicionarse como un país confiable, no solo para el cobre, sino para cualquier apuesta de largo plazo.

El autor es consultor de comunicaciones en Cobre Panamá.