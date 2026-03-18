La otra mitad del talento humano

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Durante gran parte de la historia, la humanidad avanzó utilizando solo una parte de su inteligencia colectiva. La otra mitad —el talento femenino— permaneció durante siglos limitada por estructuras sociales, tradiciones y barreras educativas. El costo de esa situación es imposible de calcular con precisión. Cuando una civilización deja al margen a una parte importante de su talento, inevitablemente retrasa su propio desarrollo.

Existe además una paradoja profunda en la historia humana. Todo ser humano —desde el niño más pequeño hasta el líder más poderoso— comienza su vida en los brazos de una mujer. Antes de la escuela, antes de la universidad, antes de cualquier profesión, el ser humano encuentra allí su primer espacio formativo. En ese primer vínculo aprende seguridad, confianza y estabilidad emocional. Ningún sistema educativo, por sofisticado que sea, puede reemplazar completamente esa experiencia humana fundamental.

Sobre esa base invisible se han formado generaciones enteras de científicos, ingenieros, trabajadores, artistas, pensadores y líderes. La civilización misma se levanta, en gran medida, sobre ese fundamento humano.

La educación es fundamental y nadie puede negar su valor. Pero la educación por sí sola no basta. Una persona puede acumular conocimientos, títulos y habilidades, pero si no posee una fortaleza interior para enfrentar la vida, su capacidad de avanzar puede volverse frágil.

Esa fortaleza no siempre se enseña en las aulas. Con mucha frecuencia comienza a formarse mucho antes, en los primeros años de vida, en el contacto con una mujer que protege, alimenta y transmite una sensación profunda de seguridad.

Allí nace una de las fuerzas más silenciosas y poderosas de la civilización humana.

Pero si la humanidad entera se forma en los brazos de una mujer, surge una pregunta inevitable: ¿cuánto talento femenino ha quedado fuera de la construcción de la civilización durante siglos?

Durante gran parte de la historia, las mujeres tuvieron acceso limitado a la educación superior, a la investigación científica, a la política y a los centros de decisión. No necesariamente por falta de capacidad, sino por estructuras sociales que restringieron su participación.

Cuando una civilización deja al margen a una parte significativa de su inteligencia colectiva, el costo resulta incalculable.

Incluso en los casos en que esas barreras se rompieron, los resultados han sido extraordinarios. Científicas como Marie Curie transformaron el conocimiento humano y alcanzaron logros que cambiaron la historia de la física y de la medicina. Líderes como Margaret Thatcher y Angela Merkel condujeron naciones en momentos complejos de la historia contemporánea.

En el campo del intelecto puro, la gran maestra de ajedrez Judit Polgár demostró algo que muchos sospechaban: cuando existen oportunidades reales, el talento femenino puede alcanzar los niveles más altos de excelencia.

Estos ejemplos no son anomalías inexplicables. Son indicios de una realidad más amplia: durante siglos, la humanidad ha avanzado utilizando solo una parte de su inteligencia colectiva.

El costo histórico de esa limitación es imposible de medir con exactitud. Podríamos estar hablando de siglos —quizás milenios— de desarrollo humano perdido. Cuando una civilización deja sin desarrollar una parte significativa de su talento, inevitablemente ralentiza su propio progreso.

Existe además otra dimensión del aporte femenino que rara vez aparece en los análisis históricos o económicos: la fuerza humana que sostiene la vida cotidiana.

En millones de hogares alrededor del mundo, una mujer sostiene simultáneamente múltiples responsabilidades: madre, compañera de vida, organizadora del hogar, profesional o trabajadora. Esa multiplicidad de roles requiere un equilibrio humano extraordinario.

Cuando un niño crece, sigue encontrando en una mujer —su madre— una referencia de estabilidad. Cuando los adultos enfrentan las tensiones de cada día, muchas veces encuentran en el afecto y la comprensión de una mujer un espacio donde renovar su fuerza interior.

Se trata de una fuerza que no proviene de la tecnología ni de la economía, sino de la propia condición humana. Nace del cuidado, del afecto y de la capacidad de sostener emocionalmente a otros.

Sin esa infraestructura humana invisible, gran parte de la vida social simplemente no funcionaría.

A esto se suma un hecho que hoy resulta imposible ignorar: la contribución económica de la mujer es monumental.

En todas las economías del mundo, millones de mujeres participan activamente como profesionales, empresarias, trabajadoras, investigadoras, educadoras y emprendedoras. Desde jóvenes hasta mujeres con décadas de experiencia, su participación constituye una de las fuerzas productivas más importantes de la economía moderna.

Esa contribución se mide en cifras gigantescas. Miles de millones de dólares en actividad económica dependen hoy de la participación productiva femenina.

Y lo notable es que gran parte de ese esfuerzo se produce aún en condiciones que no siempre son las más favorables. Muchas mujeres continúan combinando responsabilidades laborales con tareas domésticas y responsabilidades familiares.

A pesar de ello, su impacto económico es inmenso.

Si una sociedad observa con atención su propio funcionamiento, descubrirá que el progreso económico no depende solo de mercados, capital o tecnología. También depende del talento humano disponible.

Entre ese talento humano, la participación femenina ocupa hoy un lugar central.

Existe además otra paradoja profunda en la historia humana. La fortaleza de muchas civilizaciones ha descansado durante siglos sobre aquello que muchas veces se consideró frágil: los hombros delicados y los brazos tiernos de la mujer. Sobre esa presencia humana se han sostenido familias, comunidades y ciudades enteras, mientras una parte extraordinaria de su talento permanecía durante mucho tiempo sin desarrollarse plenamente por razones sociales e históricas.

Por eso surge una pregunta inevitable: si aun enfrentando obstáculos la contribución femenina ya es tan grande, ¿qué nivel de progreso podría alcanzar la humanidad si ese potencial se desarrollara plenamente?

Tal vez uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo sea aprender a integrar plenamente todo el talento humano disponible.

Porque una civilización alcanza su mayor grandeza cuando reconoce el valor de todas las fuerzas que la sostienen.

Y entre esas fuerzas, pocas han sido tan decisivas —y tan silenciosas— como la contribución de la mujer.

El autor es ingeniero electromecánico.