Sábado picante: La pandemia como negocio

Justicia versus poder. Es la misma relación entre democracia y libertad de expresión. No porque existan fiscales y jueces está garantizada la justicia. Lo mismo es con la democracia, escenario de la lucha eterna para expresarnos libremente. Budy Attie es un empresario con poder económico, pero también unido con vasos comunicantes a la política, lo que hará extremadamente duro avanzar en su caso, pero, sobre todo, ganar.

Attie es un nombre que resuena desde hace lustros en corrillos políticos. Hoy es un rock star en ese pequeño mundo donde florecen los nuevos acaudalados –“inversionistas” de la política– que, repentinamente se convierten en millonarios tras haber lucrado, perdón, ocupado un cargo gubernamental.

Esos políticos quieren entonces disfrutar lo mejor de lo mejor: mal gusto, cursilería y extravagancia mezclados con marcas de moda. Una alquimia que, según ellos, da como resultado clase y estatus. Por eso sus mascotas no son de raza, sino de marca. Así las bautizan, con el nombre de algún diseñador, para que combine con su nuevo estilo de vida. (Me pregunto cuándo empezarán a tatuarse los logos de sus marcas preferidas en toda su piel). Por ahora, han logrado clase, sí… ¡Clase de ridiculez!

Attie parece haberle cambiado la vida –o forma de vivir– de algunos, incluidos, aparentemente, los que lo acompañaron en el tour por las celdas de la DIJ, gracias a los boletos de cortesía que les proporcionó la fiscal Thalia Palacios. Será una prueba muy difícil para la justicia llevar este caso hasta las últimas consecuencias, “caiga quien caiga”, como decía José Ugaz, el exprocurador peruano del caso de corrupción de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Ignoro los detalles de la investigación, salvo lo que escribí años atrás sobre la denuncia de Luis Carlos Stoute cuando era subdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Fue ridiculizado por altos cargos de su gobierno que ignoraron todo lo que les reveló. Luego le hicieron hacer pagar por hablar –o traicionar, según el lado en el que se esté– separándolo de la AIG. Stoute perdió el primer asalto contra el poder, pero ganó varios en los medios, donde logró hacer verano, pese a ser una solitaria golondrina. Su sacrificio produjo frutos.

No debe ser poco lo que tiene en sus manos la fiscal Palacios. En la primera semana del mes pasado, supe que Attie estaba en Miami, donde vacacionaba feliz de la vida. Por entonces no se sabía mucho del caso, aunque su familia sí estaba muy al tanto. Por ello, una misión de su parentela –compuesta por, al menos, dos primos y un cuñado– fue a verlo allá. Querían convencerlo de regresar para negociar con el Ministerio Público un acuerdo por información e inmunidad para todos. Sobra decir cómo terminó todo.

Pero, si la investigación sirve para revelarnos el festín que se dieron algunos, tenemos que reflexionar sobre cómo la pandemia fue francachela para unos y penuria para otros; que el infierno fue disfrazado con supuestas buenas intenciones para robarnos en los peores momentos, sin importar las carencias de cientos de miles de personas. Solo importó la desgracia como oportunidad para hacer dinero. Por eso, ni la cárcel ni el desprecio social ni el descredito serán suficientes para su escarnio. No obstante, sería un buen comienzo.