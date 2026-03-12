La paz como camino urgente para un mundo en crisis

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La paz es más que una palabra bonita; es la esencia de toda civilización que aspira al progreso y a la dignidad humana. En estos tiempos convulsos, debemos recordar que la paz no llega por arte de magia, sino por decisiones valientes que priorizan el bien común sobre el interés particular y colectivo.

La importancia de la paz radica en su capacidad para permitir que las sociedades florezcan, que las voces se escuchen y que las heridas se sanen. Sin paz, el desarrollo sostenible se desvanece y los sueños de comunidades enteras quedan interrumpidos por el ruido ensordecedor de la violencia persistente e injustificada.

Las noticias que recibimos diariamente nos muestran conflictos armados, crisis humanitarias y tensiones geopolíticas que parecen no tener fin. El sufrimiento humano está a la vista y la indiferencia se convierte en un veneno que destruye nuestra empatía. ¿Cómo podemos hablar de futuro sin abordar estos dramas con seriedad y compromiso?

En Panamá, nuestra historia ha demostrado la importancia crucial de mantener la armonía social y fomentar la convivencia respetuosa entre todos los ciudadanos. Hemos aprendido que la paz no se sostiene sola; requiere educación, diálogo y políticas públicas que atiendan las necesidades reales de nuestra población diversa y trabajadora cada día.

La educación juega un papel determinante en la construcción de culturas de paz. Cuando enseñamos a niñas, niños y jóvenes a resolver conflictos de manera pacífica, sembramos semillas de tolerancia y respeto que crecerán en el futuro. Invertir en educación para la paz es invertir en un mañana más justo para todos.

La paz también implica justicia social. No podemos hablar de armonía si persisten desigualdades que marginan a sectores enteros de nuestra sociedad. La paz duradera exige que abordemos la pobreza, la exclusión y la falta de acceso a servicios básicos con políticas inclusivas y sensibles a las realidades de cada comunidad.

En el escenario internacional, la cooperación entre naciones es indispensable para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, las pandemias y el terrorismo. Ningún país puede hacerlo solo. La solidaridad internacional y la diplomacia son pilares de un mundo en paz, donde los recursos se compartan y las voces sean escuchadas con equidad.

Los líderes tienen la responsabilidad de promover la paz a través del diálogo y la negociación. Las armas no pueden ser la primera opción cuando existen herramientas diplomáticas que permiten construir puentes. La comunidad internacional debe fortalecer mecanismos que eviten conflictos y promuevan soluciones pacíficas y sostenibles para todos los pueblos.

En nuestras casas, en nuestras escuelas y en nuestros barrios, la paz se cultiva con gestos sencillos de respeto y empatía. Cada conversación amable, cada acto de comprensión y cada decisión consciente de evitar la violencia contribuyen a un tejido social más fuerte. La paz comienza con nosotros, aquí y ahora.

Sin embargo, debemos reconocer las dificultades que enfrentamos. La desinformación, la polarización y el odio alimentan conflictos internos y crean barreras que parecen imposibles de superar. Pero, en medio de estos desafíos, la esperanza persiste. La historia nos enseña que la paz puede surgir cuando las personas eligen la reconciliación sincera.

La paz no es una utopía inalcanzable, sino una meta que requiere trabajo constante, diálogo honesto y acciones valientes. Cada persona puede contribuir desde su entorno, ya sea en el hogar, la escuela, el trabajo o la comunidad. La paz florece cuando elegimos comprender, perdonar y construir puentes firmes con quienes nos rodean.

Por eso, hoy más que nunca, debemos unir nuestras voces y esfuerzos para defender la paz en todos los rincones del mundo. Si queremos un futuro lleno de esperanza, justicia y oportunidades reales, la paz debe ser el faro que guíe nuestras decisiones, acciones y sueños colectivos hacia un mañana verdaderamente digno.

El autor es educador y promotor social.