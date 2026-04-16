La paz social requiere algo más que operativos

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los panameños. En distintos barrios y comunidades se percibe una creciente inquietud frente a la violencia, el crimen organizado y la sensación de que la tranquilidad que durante décadas caracterizó al país se encuentra bajo presión. Frente a este panorama, el debate sobre las políticas públicas de seguridad se vuelve cada vez más urgente.

El llamado Plan Firmeza, impulsado desde el Ministerio de Seguridad Pública, aparece como una estrategia orientada a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad. Su enfoque contempla acciones de control territorial, mayor coordinación entre los estamentos de seguridad y el fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia para combatir estructuras delictivas.

No obstante, la experiencia internacional demuestra que ningún plan de seguridad puede limitarse únicamente al despliegue policial o a los operativos. La seguridad sostenible se construye cuando el Estado logra equilibrar tres pilares fundamentales: control del delito, prevención social y un sistema de justicia efectivo.

Las estrategias de prevención son particularmente relevantes. En muchas comunidades, los factores que favorecen la delincuencia están vinculados a la exclusión social, la falta de oportunidades y la debilidad del tejido comunitario. Por ello, la prevención debe incluir programas dirigidos a la juventud, acceso a la educación, actividades deportivas, espacios culturales y oportunidades de formación laboral.

Cuando un joven encuentra alternativas reales para su desarrollo, disminuye significativamente el riesgo de que sea captado por redes delictivas. Invertir en prevención no solo es una política social, sino también una estrategia de seguridad a largo plazo.

Asimismo, resulta fundamental recuperar y fortalecer los espacios comunitarios. Parques activos, barrios iluminados, centros culturales y programas comunitarios permanentes ayudan a generar entornos más seguros. La presencia del Estado no debe limitarse a la reacción frente al delito; también debe manifestarse en acciones que fortalezcan la convivencia y la cohesión social.

Otro componente clave es el sistema de justicia. La ciudadanía espera que quienes cometen delitos enfrenten consecuencias claras. La impunidad debilita la confianza en las instituciones y genera la percepción de que la ley no se aplica con la firmeza necesaria. Fortalecer las capacidades de investigación, mejorar la coordinación entre autoridades y garantizar procesos judiciales eficaces es parte esencial de cualquier política de seguridad.

Sin embargo, una visión moderna de la justicia también reconoce la importancia de la resocialización. Las cárceles no pueden convertirse únicamente en espacios de castigo. Si el sistema penitenciario no ofrece oportunidades de rehabilitación, la reincidencia se convierte en un problema permanente.

La educación dentro de los centros penitenciarios, la capacitación laboral y los programas de reinserción social son herramientas que permiten transformar vidas y reducir la repetición del delito. La resocialización no implica debilidad frente al crimen; por el contrario, representa una estrategia inteligente para fortalecer la seguridad en el largo plazo.

La seguridad ciudadana exige, por tanto, un equilibrio entre firmeza y visión social. Castigar el delito cuando corresponde es necesario, pero también lo es trabajar en las causas que lo generan y ofrecer caminos de reintegración para quienes buscan rehacer su vida.

Panamá ha sido históricamente un país de convivencia relativamente pacífica. Preservar esa condición implica adoptar políticas públicas que combinen autoridad, prevención y justicia efectiva. Ninguna estrategia aislada podrá resolver por sí sola un problema complejo que involucra factores sociales, económicos e institucionales.

El reto está en construir una política de seguridad que inspire confianza en la ciudadanía y que, al mismo tiempo, contribuya a recuperar el sosiego en las comunidades. La paz social no se logra únicamente con operativos; se construye con instituciones sólidas, comunidades activas y oportunidades para todos.

Solo así será posible avanzar hacia un país donde la seguridad no sea una preocupación constante, sino una condición natural para la convivencia y el desarrollo.

El autor es educador y promotor social.