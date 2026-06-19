La profesión que forma a todos, pero sigue fallándose a sí misma

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Hay algo profundamente contradictorio en que una de las profesiones más importantes de una sociedad viva atrapada en la incertidumbre. Mientras los docentes forman a las futuras generaciones y sostienen diariamente el sistema educativo, muchos enfrentan dudas sobre su estabilidad laboral, su desarrollo profesional y, paradójicamente, sobre la posibilidad de una jubilación digna después de décadas de servicio.

Los recientes procesos de reubicación docente han puesto nuevamente sobre la mesa una realidad que merece ser discutida con seriedad. Detrás de cada traslado no hay simples decisiones administrativas; hay personas, familias, proyectos de vida y años de sacrificio. Cuando un docente regresa de áreas de difícil acceso esperando estabilidad y descubre que aún depende de la aparición de una vacante para conocer su destino laboral, es inevitable preguntarse qué ha ocurrido con las conquistas que durante años defendió el sector educativo.

La incertidumbre no es estabilidad. Ningún profesional puede construir un proyecto de vida sólido si desconoce dónde trabajará mañana. La educación exige compromiso y vocación, pero también condiciones mínimas de seguridad para quienes la ejercen.

Esta realidad nos lleva a otro tema inevitable: la jubilación. Existen docentes jubilados cuya experiencia continúa siendo un aporte valioso para el sistema. Muchos siguen ejerciendo con profesionalismo y merecen reconocimiento. Sin embargo, también existen casos de desgaste profesional que no deberían ignorarse. Algunos docentes permanecen en funciones después de jubilarse mostrando una disminución evidente de su rendimiento o trasladando responsabilidades a compañeros más jóvenes.

Se trata de una realidad incómoda, pero necesaria de discutir. La calidad educativa exige estándares profesionales para todos. La permanencia en el sistema debería responder al desempeño, la actualización profesional y el compromiso con los estudiantes, no únicamente a la antigüedad.

No obstante, reducir el problema a los docentes jubilados sería un error. La verdadera pregunta es por qué tantos profesionales sienten que no pueden retirarse con tranquilidad después de dedicar toda una vida a la educación. Si una profesión fundamental para el desarrollo de un país produce generaciones de trabajadores que llegan a la jubilación con incertidumbre económica, entonces existe un problema estructural que debe revisarse.

Durante décadas se han impulsado luchas legítimas por mejoras salariales. Sin embargo, resulta llamativo que temas como la planificación financiera, la preparación para el retiro, el liderazgo educativo, la salud emocional y la calidad de vida integral hayan ocupado un lugar secundario. Porque la calidad de vida no puede reducirse al salario. También implica estabilidad, bienestar, desarrollo profesional y la posibilidad de disfrutar una jubilación digna.

A esto se suma otro problema que rara vez se discute con suficiente profundidad: el liderazgo dentro de los centros educativos. Sería injusto afirmar que todos los directores ejercen una mala gestión. Existen líderes comprometidos y capaces. Sin embargo, también existen ambientes marcados por favoritismos, falta de transparencia y decisiones que terminan desmotivando a docentes jóvenes y preparados.

La contradicción resulta evidente. Se espera que los docentes formen ciudadanos críticos y reflexivos, pero en ocasiones el propio sistema parece incómodo frente al pensamiento crítico dentro de sus estructuras. Una educación que teme a la reflexión difícilmente puede enseñar a reflexionar.

Los problemas estructurales rara vez tienen un único responsable. Son el resultado de decisiones acumuladas durante años por autoridades, administraciones, organizaciones gremiales y, en ocasiones, por la propia cultura institucional. Por ello, las soluciones también deben ser compartidas.

Se necesitan mecanismos de reubicación más humanos y previsibles, procesos transparentes de evaluación, programas de formación en liderazgo, educación financiera para los docentes y reformas que permitan jubilaciones verdaderamente dignas. También es necesario construir una cultura donde el mérito sea reconocido y la crítica fundamentada sea vista como una oportunidad de mejora.

Quizás la pregunta más importante no sea qué está pasando con la educación. Quizás la verdadera pregunta sea cuánto tiempo más estamos dispuestos a normalizar aquello que sabemos que está mal.

La educación no necesita más discursos. Los diagnósticos ya están hechos. Lo que necesita es visión, liderazgo y valentía para enfrentar problemas que durante demasiado tiempo han sido postergados.

Porque una profesión que forma a toda una nación no debería conformarse con sobrevivir. Debería aspirar a construir para sí misma el mismo futuro que intenta construir para los demás.

La educación cambia países. Pero primero debe atreverse a cambiarse a sí misma.

La autora es profesora de filosofía.