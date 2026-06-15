La redistribución de la riqueza nos hace pobres

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Imaginemos por un momento una pequeña economía formada solo por dos personas: A y B. A produce pan y B, mantequilla. No existe el dinero, solo panes y mantequilla, que ambos utilizan como medio de intercambio para satisfacer sus necesidades, ordenadas según sus preferencias: comida, vivienda, salud, harina (en el caso de A), alimento para animales (en el caso de B), recreación y, por último, alimentar a los animales silvestres.

En esta economía, la riqueza se mide en panes y mantequilla. A y B serán más ricos mientras más produzcan, porque así podrán cubrir más necesidades y destinar tiempo a crear nuevos bienes. Cada uno produce lo suficiente para satisfacer sus prioridades, e intercambiará solo cuando el valor de lo producido sea menor que el beneficio de obtener otro bien a cambio. De este modo, ambos ganan: la riqueza no se impone ni se reparte, sino que se crea a través de la cooperación voluntaria.

La distribución de la riqueza, por tanto, surge naturalmente del proceso productivo. Quienes participan en la producción o contribuyen con bienes complementarios —como el harinero que provee harina a A o el agricultor que cultiva el trigo— reciben parte del valor generado. Todos se benefician de un orden espontáneo basado en el intercambio libre.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando alguien intenta redistribuir esa riqueza?

Supongamos que, en una nueva situación, A produce lo suficiente para satisfacer sus necesidades hasta la recreación, mientras que B apenas alcanza a alimentar a sus vacas. Un grupo de personas, C, decide entonces que A “tiene más” y que, en nombre de la justicia social, debe entregarle parte de su producción a B.

El resultado es que A pierde parte de su bienestar, al verse obligado a ceder los panes destinados a su recreación sin recibir nada a cambio. Aparentemente, ambos están ahora “más igualados”, pero no están mejor: A ha sido perjudicado, y B ha recibido un beneficio no ganado, lo cual no aumenta la riqueza total, sino que solo la redistribuye injustamente.

Si la redistribución continúa, A tendrá que sacrificar incluso bienes destinados a sus necesidades básicas —como comida, vivienda o salud—, mientras B sigue recibiendo sin producir más. Al final, ambos terminan peor: A pierde el incentivo para producir, y B pierde el estímulo para mejorar. Lo que a los ojos de C parece justicia social, en realidad se convierte en una nivelación por abajo.

La consecuencia es previsible: cuando los individuos perciben que el fruto de su esfuerzo será confiscado, dejan de producir. Si A deja de hacer pan, el harinero deja de moler trigo, el agricultor deja de sembrar, y toda la cadena productiva se paraliza. Menos bienes significan menos riqueza y, por tanto, más pobreza para todos.

La redistribución no crea bienestar: lo destruye. Al desincentivar la producción y castigar el mérito, termina empobreciendo a la sociedad entera. No se trata de repartir lo que otros producen, sino de crear las condiciones para que todos puedan producir más. El verdadero bien común no está en igualar resultados, sino en garantizar la libertad para prosperar.

El autor es miembro de la Fundación Libertad.