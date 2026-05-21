La Repregunta: Mulino defiende estrategia de seguridad pese al aumento de homicidios

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La conferencia de prensa de este 21 de mayo del presidente José Raúl Mulino, estuvo marcada por temas de seguridad, el Mundial de Fútbol y el anuncio del nuevo administrador de la Autoridad del Canal de Panamá.

Mulino criticó la solicitud de la defensora del pueblo, Ángela Russo, quien planteó permitir que privados de libertad pudieran ver los partidos de la selección durante el Mundial, al considerar que existen problemas más urgentes dentro del sistema penitenciario.

Durante la conferencia también se abordó el aumento de la violencia y la estrategia de seguridad del Gobierno. Mulino respaldó al ministro de Seguridad y al director de la Policía Nacional, reiterando que gran parte de los homicidios están vinculados a enfrentamientos entre pandillas y narcotráfico.

La Repregunta está a cargo de las periodistas Mónica Palm y Sabrina Bacal.