Panamá, 21 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    La Repregunta: Mulino defiende estrategia de seguridad pese al aumento de homicidios

    Redacción de La Prensa

    La conferencia de prensa de este 21 de mayo del presidente José Raúl Mulino, estuvo marcada por temas de seguridad, el Mundial de Fútbol y el anuncio del nuevo administrador de la Autoridad del Canal de Panamá.

    Mulino criticó la solicitud de la defensora del pueblo, Ángela Russo, quien planteó permitir que privados de libertad pudieran ver los partidos de la selección durante el Mundial, al considerar que existen problemas más urgentes dentro del sistema penitenciario.

    Durante la conferencia también se abordó el aumento de la violencia y la estrategia de seguridad del Gobierno. Mulino respaldó al ministro de Seguridad y al director de la Policía Nacional, reiterando que gran parte de los homicidios están vinculados a enfrentamientos entre pandillas y narcotráfico.

    La Repregunta está a cargo de las periodistas Mónica Palm y Sabrina Bacal.

    Redacción de La Prensa

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Capturan en Barú a estadounidense que trabajaba como gerente y era requerido en Oklahoma. Leer más
    • Estas son las fechas de vacaciones del primer trimestre 2026, según el Meduca. Leer más
    • Gobierno iniciará registro de viviendas y áreas forestales que podrían ser impactadas por el tren Panamá-David. Leer más
    • Alcaldía de Panamá adjudica millonario contrato a Ingeniería Rec, S.A. para renovar la calle Estudiante. Leer más
    • Fuerzas armadas de 12 naciones entrenarán en Panamá para custodiar el Canal. Leer más
    • Liquidación, embargos y concesiones: el laberinto de isla Perico. Leer más
    • Asesinan a una fiscal del Ministerio Público en Pueblo Nuevo. Leer más